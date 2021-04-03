Urfa'nın kurtuluşuna özel ödüllü kort tenisi turnuvası
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Urfa'nın kurtuluşuna özel ödüllü kort tenisi turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Urfa'nın kurtuluşuna özel ödüllü kort tenisi turnuvası

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde vatandaşların hizmetine sunulan Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan tenis dünyasında ödüllü kort tenisi turnuvası start aldı. 11 Nisan Şanlıurfa'nın Kurtuluşu Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek turnuvaların ilk ayağı olan Ödüllü Kort tenisi turnuvası ile başlayan etkinlikler bilek güreşi, atletizm, yüzme, dart, satranç, masa tenisi ve okçuluk branşlarında düzenlenecek turnuvalarla devam edecek. 3 Nisan da başlayıp 10 Nisanda sona erecek 'Kort Tenisi Turnuvasına' 92 kişi katılım sağladı. Katılım sağlayanlardan 24'ü kadın 68'i ise erkek sporculardan oluştu. Turnuva süresince başlangıç ve ileri seviye olmak üzere 4 kategoride ilk üçe girenlere çeşitli ödüller takdim edilecek. - ŞANLIURFA

Urfa'nın kurtuluşuna özel ödüllü kort tenisi turnuvası
Urfa'nın kurtuluşuna özel ödüllü kort tenisi turnuvası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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