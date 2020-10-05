Urfa'nın acısı İrlanda Büyükelçisini yaktı
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Urfa'nın acısı İrlanda Büyükelçisini yaktı

05.10.2020 14:35 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:43
Urfa'nın acısı İrlanda Büyükelçisini yaktı

Haliliye Belediyesi tarafından yardıma muhtaç vatandaşlar ile Suriyeli sığınmacılar için kurulan aşevinin bir yıllık giderlerini üstlenmek için kente gelen İrlanda'nın Türkiye Büyükelçisi Sonya McGuiness, Şanlıurfa isotunun tadına bakarak aşevinde yapılan yemeklere tuz katıp servis...

Haliliye Belediyesi tarafından yardıma muhtaç vatandaşlar ile Suriyeli sığınmacılar için kurulan aşevinin bir yıllık giderlerini üstlenmek için kente gelen İrlanda'nın Türkiye Büyükelçisi Sonya McGuiness, Şanlıurfa isotunun tadına bakarak aşevinde yapılan yemeklere tuz katıp servis kaplarına doldurdu. Yediği acı isottan ağzı yanan McGuiness, dakikalarca su içti.

Haliliye Belediyesi tarafından yardıma muhtaç Türk vatandaşları ile Suriyeli sığınmacılar için Şanlıurfa merkezde kurulan aşevine Avrupa'dan büyük bir destek geldi. İrlanda'nın bir yıllık giderlerini karşıladığı aşevine Birleşmiş Milletler, Uluslararası Göç Örgütü ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu da destek veriyor. Aşevini ziyaret etmek için Şanlıurfa'ya gelen İrlanda'nın Türkiye Büyükelçisi Sonya McGuiness, BM Dünya Gıda Programı Türkiye Temsilcisi ve Ülke Direktörü Nils Grede, Uluslararası Göç Örgütü Kıdemli Program Koordinatörü Torsten Haschenz ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Ülke Direktörü Rubeena Esmail, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, katılımcılara Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda söz alan misafir konuşmacılar ise Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara sahip çıkmaya devam ettiğini vurguladı.

İsotun acısı yaktı

İrlanda'nın Türkiye Büyükelçisi Sonya McGuiness, toplantının hemen ardından salona getirilen isotun tadına baktı. İsotun çok güzel olduğunu söyleyen McGuiness, ağzının acısını geçirmek için dakikalarca su içti. Aşevini de gezen yabancı misafirler, çorbada bizim de tuzumuz olsun diyerek yemeklere tuz kattı. Kevgir ile yemekleri karıştıran misafirler, ihtiyaç sahiplerinin evine gönderilmek üzere hazırlanan sefer taslarını doldurdu. Ziyaretçiler son olarak belediyeye ait sosyal marketi gezerek Başkan Canpolat'tan bilgi aldı. - ŞANLIURFA

Urfa'nın acısı İrlanda Büyükelçisini yaktı
Urfa'nın acısı İrlanda Büyükelçisini yaktı
Urfa'nın acısı İrlanda Büyükelçisini yaktı
Urfa'nın acısı İrlanda Büyükelçisini yaktı
Urfa'nın acısı İrlanda Büyükelçisini yaktı
Urfa'nın acısı İrlanda Büyükelçisini yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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