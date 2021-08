"Urfa İsotu"nun Avrupa pazarındaki hakimiyeti "Taste Of Urfa" markasıyla artırılacak

Coğrafi işaret tescilli Urfa İsotu'nun, "Taste Of Urfa" markasıyla Avrupa'da daha fazla sofraya ulaştırılması hedefleniyor.

Şanlıurfa'da valilik, belediye, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ'nin yürüttüğü çalışmalarla yöresel ürünlerin yurt dışında daha etkin pazarlanması amaçlanıyor.

Bu anlamda Urfa İsotu için harekete geçen şirket yöneticileri, "Taste Of Urfa" markasıyla üzerinde çeşitli dillerden bilgilendirme notlarının yer aldığı özel kutulara yerleştirilen 5 farklı isot çeşidiyle ihracata başladı.

İnternet aracılığıyla ulusal ve uluslararası alışveriş sitelerinden satışa sunulan ürünler, Avrupa'ya gönderiliyor.

Şanlıurfa Turizm AŞ Müdürü Mehmet Uncu, AA muhabirine, kentin eşsiz lezzetlere sahip özel bir coğrafi bölgede yer aldığını söyledi.

Kentin turizminin gelişimi için "Taste Of Urfa" markası üzerinde yaklaşık 2 yıldır çalışma yürüttüklerini anlatan Uncu, bu marka altında şehrin coğrafi işaretli ürünlerinin ihracatını gerçekleştirmeye çaba harcadıklarını ifade etti.

Uncu, bu kapsamda çok sayıda araştırma çalışması ve iş birliği yürüttüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Taste Of Urfa markasıyla ilk ihracatımızı geçen yıl Amerika'ya gerçekleştirdik. Şimdi de Avrupa pazarına açılıyoruz. Avrupa'da İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda ve Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerde satışa sunduk. Amacımız 'Taste Of Urfa'yı bir dünyaya markası haline getirmek. Kentin yöresel tescillenmiş ürünlerinin şimdilik 20 ülkeye ihracını yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda ilk ürünümüz, Urfa'mızın göz bebeği olan isot oldu. Şu anda 5 çeşit isotumuzu tek kutuda toplayarak yurt dışına ihraç etmeye başladık. Bunlarla birlikte bir baharat çeşidimiz ve kentte en kaliteli fıstık olarak bilinen ve 'Keten köyneği' cinsi olarak nitelendirilen fıstığı da 'Taste Of Urfa' markasıyla satışa sunduk. Bu yıl bir ton ürünün ihracını yapmayı planlıyoruz, gelecek yıl da bu rakamı 10 tona çıkarmayı hedefliyoruz."

"Tüketiciler çok olumlu tepkiler verdi"

Şanlıurfa'nın konumu ve tarihi bakımında kadim bir şehir olduğunu hatırlatan Mehmet Uncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurum olarak Şanlıurfa'da üreticilere markalaşma konusunda yol göstermeye, destek vermeye çalışıyoruz. Gıda ürünlerinin yanı sıra kentin 12 bin yıllık bir geçmişi var. Burada üretilen el sanatlarını da yurt dışına pazarlamayı planlıyoruz. Altyapımızı yaptık, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere ürünlerimiz pazarlamaya başladık. Tüketiciler 'Taste Of Urfa' markasına çok olumlu tepkiler verdi. Çoğu tüketici bugüne kadar iyi pul yemediklerini söylüyor. Gerçek kırmızı biberin tadını 'Taste Of Urfa' markasıyla bulduklarını söylüyorlar. İlk küçük siparişlerin ardından büyük siparişler almaya başladık. Gerçek Urfa isotunun tadını tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. 'Taste Of Urfa' markasıyla kentin ekonomisine katma değer oluşturmak istiyoruz. Kentin tarihi yapısının yanında ürünlerin tadı, kokusuyla da insanları bölgeye getirmeyi hedefliyoruz."

"Ürünlerimizin 2 yıl raf ömrü bulunuyor"

Şanlıurfa Turizm AŞ'de görevli gıda mühendisi Aslı Melik de Avrupa'ya ihraç edilen ürünlerin titizlikle üretildiğini söyledi.

Ürünlerin laboratuvar ortamında aflatoksin analizlerinin yapıldığını ifade eden Melik, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerin sıfır aflatoksin olacak şekilde üretimi sağlandı. Diğer baharatlarda olduğu gibi bizim en büyük düşmanımız nem. Tescili Urfa İsotu'nun bazı teknik özellikleri var. Yalnız Şanlıurfa'ya özel biberlerden üretiliyor. Biberleri sadece geleneksel yöntemlerle kadınlar kendi elleriyle üretiyor. Tamamıyla hijyenik bir ortamda, şehirden uzak, hava kirliliği veya duman, sis, egzoz gazından uzak bir ortamda üretimi yapılıyor. Urfa İsotu'nun en önemli özelliği damakta bıraktığı aromatik tattır. Yaptığımız titiz çalışmalarla ürünlerimizin 2 yıl raf ömrü bulunuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme