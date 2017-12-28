Urfa Fıstığı yeni yıla zamlı giriyor

Fıstıkta fiyatları kalite yerine mahsulün az olması belirliyor

Fiyatlar artınca dar gelirli vatandaşlar uzaktan bakmakla yetindi



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bu yıl fıstık mahsulündeki düşüş yeni yıla girilirken fiyatları yükseltti. Daha önce kalitesine göre fiyatı belirlenen Urfa Fıstığına bu yıl mahsulün az olması da etki ediyor. İki ay önce en iyi fıstığın kilosunun 40 liradan satıldığı tezgahlarda fiyatlar 50 liraya yükseldi.

Şanlıurfa'da bu yıl mahsulün düşük olması Urfa Fıstığında fiyatları yaklaşık 10 lira yükseltti. Şanlıurfa'da mahsul döneminde kilosu 25 - 30 lira arasında satılan yaş fıstık, yeni yıla girilirken yerini kavrulmuş fıstığa bıraktı. Yaklaşık iki ay önce kilosu 40 lira civarında satılan kavrulmuş fıstık yeni yılın da etkisiyle yaklaşık 10 lira yükselerek 50 lirayı buldu. Bu yıl fıstık yemek isteyen dar gelirli vatandaşlar, uzaktan bakmakla yetindi.

Fiyatları kalite değil mahsulün az olması belirledi

Balıklıgöl yakınında bulunan tarihi çarşıdaki tezgahlarda yerini alan kavrulmuş Urfa Fıstığındaki fiyat artışına kalitenin yanında mahsulün az olması da etki etti. Bu yıl ucuz fiyata fıstık bulmakta güçlük çeken esnaf, stoklar tükendiği takdirde fiyatların daha da yükseleceğini belirtti.

Fıstık içi 110 liraya dayandı

Yaklaşık iki ay önce 60 lira olan fıstık içinin 110 liraya kadar dayandığını belirten esnaf Hüseyin Korkmaz,"Bu sene herkesin de bildiği gibi fıstık mahsulü fazla olmadı. Fazla olmadığı için de fiyatlar artışta. İlk önce yaş fıstık 30 - 35 liraya kadar satılıyordu ve yaş fıstığın sezonu bitti, kavrulmuş fıstık tezgahlarda 50 liraya kadar satılıyor. Fiyatların daha da yükselmesi tüccarların ve esnafın elindeki stoka bağlı. Stok eksilir ve dışarıdan fıstık gelmediği zaman fiyatlar daha da artabilir. Fıstık içi de özellikle baklavalarda kullanıldığı için 70 liradan başlayıp 110 liraya kadar çıkıyor. İki ay önce en iyi fıstık 40 liraydı ama şu an 50 lirayı buldu. İlerleyen zamanlarda kaça dayanacak onu da göreceğiz" dedi.

İki ayda fiyat katlandı

Fıstık fiyatlarının iki ay öncesine göre oldukça arttığını belirten Süleyman Çelik, "Şanlıurfa fıstığında iki ay önce 30 - 40 lira arasındaydı, şimdi 45 liraya yükseldi. Şu anda fıstık fiyatlarında artış var. Baklavalık dediğimiz fıstık iki ay önce 60 liraydı, şimdi 80 - 90 lira arası oldu. Yani bu sene fıstıklarda çok artış var" şeklinde konuştu.

Mahsul düşük olunca fiyatlar yükseldi

Yaklaşık 20 yıldır tezgahında fıstık satan Ali Çelik ise, "İnşallah seneye Rabbim bereketi koyarsa ucuz olur. Fıstığın olmamasından dolayı fiyatlar yükseldi. İç fıstıkta da geçen aya göre 10 - 15 lira fiyat arttı. Mahsul olmadı, onun için fiyatlar yükseldi. İnşallah seneye bol olur" ifadelerini kullandı.

Fıstık almak isteyen dar gelirli vatandaşlar ise fiyatların oldukça yükseldiğini belirterek uzaktan bakmakla yetindi.