URFA'DAN BURSA'YA KARDEŞLİK KONSERİ - Haberler
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URFA'DAN BURSA'YA KARDEŞLİK KONSERİ

URFA'DAN BURSA'YA KARDEŞLİK KONSERİ
Habermetre - Haberler | Toplum

24. 12. 2021 - 25. 12. 2021 Merinos AKKM Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şurkav Bursa Şubesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Urfa Ahengi Müzik Topluluğu Urfa'dan Bursa'ya Kardeşlik Konseri 24 Aralık 2021 Cuma 19.

ŞANLIURFA (Habermetre) - 24. 12. 2021 - 25. 12. 2021

Merinos AKKM

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şurkav Bursa Şubesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Urfa Ahengi Müzik Topluluğu Urfa'dan Bursa'ya Kardeşlik Konseri 24 Aralık 2021 Cuma 19. 30'da Merinos AKKM Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Bütün halkımız davetlidir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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