Ürettikleri deterjanları tanınmış markaların paketlerine doldurup satan 4 şüpheli yakalandı
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Ürettikleri deterjanları tanınmış markaların paketlerine doldurup satan 4 şüpheli yakalandı

03.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:46
Ürettikleri deterjanları tanınmış markaların paketlerine doldurup satan 4 şüpheli yakalandı

Konya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda tanınmış markaların paketlerine doldurulup satılmak üzere üretildiği belirtilen 26 bin 500 kilogram deterjan ele geçirildi.

Konya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda tanınmış markaların paketlerine doldurulup satılmak üzere üretildiği belirtilen 26 bin 500 kilogram deterjan ele geçirildi.

Karatay ilçesindeki bir işyerinde deterjan üretimi yapılarak, internet üzerinden farklı markalar adı altında piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, 26 bin 500 kilogram toz deterjan ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin, ürettikleri sahte deterjanları, tanınmış markaların paketlerine doldurarak, piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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