Ürettikleri deterjanları tanınmış markaların paketlerine doldurup satan 4 şüpheli yakalandı

Konya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda tanınmış markaların paketlerine doldurulup satılmak üzere üretildiği belirtilen 26 bin 500 kilogram deterjan ele geçirildi.