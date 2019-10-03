'Ürettikçe zarar ediyoruz'
Artan girdi maliyetleri ile ayakta durmakta zorlanan, yem fiyatlarındaki artıştan şikayetçi olan hayvan yetiştiricileri, üretim maliyetini düşürecek, üreticinin ve tüketicinin rahatlamasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını bekliyor.
03.10.2019 07:41
Artan girdi maliyetleri ile ayakta durmakta zorlanan, yem fiyatlarındaki artıştan şikayetçi olan hayvan yetiştiricileri, üretim maliyetini düşürecek, üreticinin ve tüketicinin rahatlamasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını bekliyor.
Kaynak: Dunya.com