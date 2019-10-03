'Ürettikçe zarar ediyoruz'

Artan girdi maliyetleri ile ayakta durmakta zorlanan, yem fiyatlarındaki artıştan şikayetçi olan hayvan yetiştiricileri, üretim maliyetini düşürecek, üreticinin ve tüketicinin rahatlamasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını bekliyor.

03.10.2019 07:41
'Ürettikçe zarar ediyoruz'

Artan girdi maliyetleri ile ayakta durmakta zorlanan, yem fiyatlarındaki artıştan şikayetçi olan hayvan yetiştiricileri, üretim maliyetini düşürecek, üreticinin ve tüketicinin rahatlamasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını bekliyor.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et