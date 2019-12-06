: Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor

06.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:56

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Hamzaoğlu, kendi ürettiği pamuğu işlemek için 30 yıl önce kurduğu çırçır prese fabrikasında bölge çiftçisine de hizmet veriyor.

İslahiye ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Hamzaoğlu, 1989 yılında kendi ürettiği pamuğu işlemek üzere Beyler Mahellesi'nde aylık bin 500 ton kapasiteli çırçır prese fabrikası kurdu.

İlk yıllarda kendi tarlasında ektiği pamuğu işleyerek satışını yaparken bölgede pamuk ekiminin terk edilmesiyle kurulu fabrika atıl kaldı.

Gazetecilere açıklama yapan Hamzaoğlu, 2019 yılında yeniden pamuk üretimine karar verdiğini, 500 dönüm alanda ektiği pamuğu topladıktan sonra fabrikayı yeniden açtığını söyledi.

Fabrika sorumlu müdürü Fatih Hamzaoğlu, fabrikanın çalışmaya başlamasıyla bölge çitçilerinden gelen talep üzerine belirli ücret karşılığında pamuk çiftçisine de hizmet verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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