Ürettiği kuş yuvalarıyla fabrikasının çevresini donattı
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Ürettiği kuş yuvalarıyla fabrikasının çevresini donattı

DENİZLİ'de yaşayan tekstilci Erdoğan Kızıl, fabrikasının bir bölümünde oluşturduğu atölyede, sokak hayvanları için kulübe, kuşlar için de ahşaptan yuvalar inşa ediyor.

Ürettiği kuş yuvalarıyla fabrikasının çevresini donattı
23.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:40

DENİZLİ'de yaşayan tekstilci Erdoğan Kızıl, fabrikasının bir bölümünde oluşturduğu atölyede, sokak hayvanları için kulübe, kuşlar için de ahşaptan yuvalar inşa ediyor. Boş zamanlarında atölyesinde ürettiği 1000'i aşkın kuş eviyle fabrikasının çevresini donatan Kızıl, kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki fabrikasında havlu ve bornoz üretimi yapan Erdoğan Kızıl, 8 yıl önce tesisinin bir bölümünde boş vakitlerini değerlendirmek için atölye kurdu. İş hayatına kaynakçılık yaparak başlayan, daha sonra ise tekstil sektörüne giren ve 25 ülkeye ihracat yapan Kızıl, atölyesinde ahşap ve metalden çeşitli eşyalar yapmaya başladı.

FABRİKANIN ÇEVRESİNİ KUŞ YUVALARIYLA DONATTIAhşaptan kaşık, oyuncak, masa, tabure üreten Kızıl, son zamanlarda kuş yuvası üretimine ağırlık verdi. Kızıl, ilk olarak ürettiği 1000'i aşkın kuş yuvasıyla, 6 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip fabrikasının çevresini kuş yuvalarıyla donattı. Fabrikadaki işlerini tamamladıktan sonra zamanının büyük bölümünü atölyesinde geçiren Kızıl, ahşap malzemelere hayat veriyor. Bir kuş evini yaklaşık 2 saatte tamamlayan Kızıl, daha sonra farklı renklere boyayıp kullanıma hazır hale getiriyor.TAHTA PARÇALARI KUŞ EVLERİNE DÖNÜŞTÜGünde yaklaşık 3 saatini atölyedeki çalışmalarına ayırdığını belirten Kızıl, bugüne kadar 1500'ün üzerinde kuş evi yaptığını söyledi. Gelecek nesillere geri dönüşümün önemini ve üretimi anlatabilmek amacıyla bu çalışmayı yürüttüğünü ifade eden Kızıl, "Atölyemde ağırlıklı olarak kuş evleri yapıyorum. Köpekler için kulübeler, kediler için küçük evler inşa ediyorum. Fabrikamızın çevresinde 1000'in üzerinde kuş evi bulunuyor. Küçük kuş evlerinin yüzde 40'ını dönüşüm malzemelerinden yapıyorum. Tekstil atığı palet, karton ve kutuların sağlam olanlarını değerlendiriyorum" dedi.'YUVALARIMA KUŞLARIN KONMASI BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR'

Çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla her okula bir kuş evi hediye ettiğini ifade eden Kızıl, "Yaptığım yuvalarıma kuşların konması beni çok mutlu ediyor. Bu konuda farkındalık yaratmak istiyorum. Görenlerden çok olumlu tepkiler alıyorum. Kendileri de yapmak istiyor. Onlara elimden geldiği kadar öğretmeye çalışıyorum. Okullar atölyeme ziyaretler düzenliyor.  Her okula birer kuş yuvası hediye ediyorum. Asla kimseden para almıyorum. Onların duaları beni mutlu ediyor. Fabrikada hem işimi yapıyorum hem de atölyemde severek hobimi icra ediyorum. Ürettiklerimle geleceğe bir miras bırakmak istiyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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