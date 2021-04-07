Ürettiği karavanları ABD'ye ihraç ediyor

- Ürettiği karavanları ABD'ye ihraç ediyor Karavan ihracatı ile ülkeye binlerce dolar kazandırıyor -Yoğun talebe yetişemiyor Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Aykut Keskin isimli marangoz yaptığı Demonte karavanları Amerika'ya ihraç ederek her karavandan 80 bin dolar kazanıyor.

- Ürettiği karavanları ABD'ye ihraç ediyor

Karavan ihracatı ile ülkeye binlerce dolar kazandırıyor

-Yoğun talebe yetişemiyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Aykut Keskin isimli marangoz yaptığı Demonte karavanları Amerika'ya ihraç ederek her karavandan 80 bin dolar kazanıyor.

Gaziantepli marangoz Aykut Demir ürettiği demonte karavanları ABD'ye ihraç ederek ülkeye binlerce dolar kazandırıyor. Keskin, karavanların mobilyasını eski bir aracın içinde monte ederek, ölçülerini aldıktan sonra konteynere yükleyerek Amerika'ya gönderiyor. Amerika'dan sonra Hollanda ile de görüşen Keskin, hedefinin 1 milyon dolar ihracat olduğunu ifade etti. Yurt içinden de dayalı döşeli karavan yaptığını söyleyen Keskin, ayda 2 karavanı bitirerek teslim ettiğini belirtti.

"9 tane karavanı imal ettik"

Bugüne kadar 9 tane karavanı imal ettiklerini söyleyen Aykut Keskin, "Karavan yapına başladık ilk bir tanesini Amerika'ya numune olarak gönderdik. Orada beğenildi ve ardından 9 tane da sipariş verdiler. Bu 9 siparişi de burada imal ettik. Konteynere yükleyerek gönderdik" dedi.

"Demonte karavanı tek yapan biziz"

Türkiye'de bir tek kendilerinin demonte karavan yaptığını belirten Keskin, "Demonte karavanı bizden başka burada hiç kimse yapmadığı için bize başvurdular. Demonte karavanı Türkiye'de hiç kimse yapmıyor. Demonte karavanda aracın kendisini şart koşuyorlar. Bizde burada kendimize örnek bir araç bularak yapımına başladık. Amerika'daki araçla ölçüleri birebir aynıdır. Burada karavan üretimine başladık" şeklinde konuştu.

"Sadece mobilya aksamı 40 bin TL"

Keskin bir karavanın sadece mobilya aksamının 2 hafta sürdüğünü ve 40 bin TL'ye mal olduğunu ifade ederek, "Bir karavanın mobilya aksamı 2 hafta sürüyor. Biz mobilya aksamını 40 bin TL'ye yapıyoruz. Komplede karavan yapabiliyoruz. Bizden genelde mobilya aksamı yani demonte karavan isteniliyor. Amerika bizden demonte karavan istiyor. Bunun çadırı aküsünü de buradan temin edip gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Amerika'dan sonra Hollanda ile görüşüyoruz"

Amerika'dan sonra Hollanda ile de görüştüklerini dile getiren Keskin, "Amerika'dan sonra Hollanda ile görüşüyoruz sıcak tepkiler alıyoruz. Onlarda bu şekilde mobilya aksamı karavan istiyorlar bizden hem yurtiçi hem de yurtdışı güzel tepkiler aldık" ifadelerine yer verdi.

"Yurtiçinden dayalı döşeli karavan talebi var"

Yurt içinden de kendilerine yoğun talep olduğunu ifade eden Keskin, "Yurt içinden bize genelde dayalı döşeli karavan istiyorlar. Araçlarını getiriyorlar aracı komple döşememizi istiyorlar. Bugün bir araç gelecek, görüştüklerimiz var. Biz baştan sonra döşeyip anahtar teslimi yapacağız" sözcüklerini kullandı.

"Hedefimiz 1 milyon dolar"

Hedeflerinin 1 milyon dolar ihracat olduğunu ifade eden Keskin, "Biz ilk etapta gönderdiğimiz karavan konteynerinden 50 bin dolar aldık. Oraya ulaştığında 30 bin dolar daha giriş sağlanacak. Yani toplamda bir 80 bin dolar ülkemize katkıda bulunuyoruz. Hedefimiz 1 milyon dolar karavan ihracatıdır. Ayda 2 araç teslim etme kapasitemiz var" şeklinde konuştu.

"İslahiye karavan üretim merkezi olsun"

Hedeflerinin İslahiye'yi karan üretim merkezi haline getirmek olduğunu söyleyen Keskin, "Bizim önümüz açıldığında İslahiye neden bir karavan şehri olmasın bizim niyetimiz bu yönde ilerlemektir. İslahiye'yi karavancıların girip çıktığı bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Nurdağı ilçesi bize yakın malum Nurdağı araç pazarının en yoğun olduğu ilçemizdir. Biz ayda oradan 2 araç alırsak oraya da katkımız olur. Biz İslahiye'nin karavan üretim şehri olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LİDER OLGUN