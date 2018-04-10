Mustafakemalpaşa'da 350 yıllık tarihi bir değirmeni restore ederek değirmende öğüttüğü buğdaylardan doğal ve sağlıklı ekmek üreten fırıncı, ürettiği doğal ekmekleri Kilis'teki askerlere yolladı.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Söğütalan Mahallesindeki yaklaşık 350 yıllık tarihi bir değirmeni restore eden 47 yaşındaki Halil Ayar, değirmende buğday öğüterek elde ettiği unlardan, köy usulü taş fırında ekmek yapıyor. Farklı un çeşitleriyle yapılan doğal ekmekler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, fırıncı Ayar, doğal ekmekleri askerlerin de yemesi kargo ile Kilis sınırına gönderdi.

Ayar, "Köyümüzün simgelerinden biri olan ve yaklaşık 350 yıllık tarihi değirmeni restore ettik. Burada öğüttüğümüz doğal buğdaylardan un elde ediyoruz. Bu unları köy usulü taş fırında pişiriyoruz. Son derece doğal, sağlıklı ve lezzetli. Vatandaşlarımız ekmeğimizi çok seviyor. Afrin'de büyük bir zafer elde eden kahraman Askerlerimizin de ekmeklerimizden yemesini çok istiyordum. Kolilerle Kilis'e ekmek yolladık. Allah onların yokluğunu göstermesin" dedi. - BURSA