SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› "Üretmeye ve üretimi desteklemeye mecburuz" - Ekonomi
İstanbul, Bilecik, Ekonomi

"Üretmeye ve üretimi desteklemeye mecburuz"

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, tüm dünyayı saran Korana virüs Covit-19 salgınında nedeniyle tarımsal üretimin daha fazla önem kazandığı söyleyerek, "Çiftçi ürettikçe bu ülke aç kalmaz, çiftçi varsa hayat var. İthalattan vazgeçtiğimiz bu günlerde çiftçimiz daha fazla üretmelidir.

01.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:51

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, tüm dünyayı saran Korana virüs Covit-19 salgınında nedeniyle tarımsal üretimin daha fazla önem kazandığı söyleyerek, "Çiftçi ürettikçe bu ülke aç kalmaz, çiftçi varsa hayat var. İthalattan vazgeçtiğimiz bu günlerde çiftçimiz daha fazla üretmelidir. Üretmeye ve üretimi desteklemeye mecburuz. Haydi, Bilecik bu yıl 72 çeşit ürünümüzle İstanbul'u biz besleyelim" dedi.

Yoldaş, tarımsal üretimin daha fazla önem kazandığı bu günlerde tarlalarında, bahçelerinde üretime devam eden çiftçileri ziyaret etti. Ziyaretinde çiftçilerin önemine değinen Yoldaş, "Bu gün her zamankinden daha fazla üretime ihtiyacımız var üretim sezonunun başında iken boş kalan arazilerimizi değerlendirelim ilimizin ekonomik değeri olan 72 çeşit ürünümüzü daha çok üreterek piyasaya sunalım. Haydi Bilecik, bu yıl İstanbul'u biz besleyelim. Ülkemizin gıda ihtiyacını karşılamak için mutlaka üretelim, arazilerimizi boş bırakmayalım Korona virüs Covit-19 salgını sonrasında yerli üretimin öneminin bir kat daha arttı" dedi.

"Çiftçi ürettikçe bu ülke aç kalmaz, çiftçi varsa hayat var"

İl Müdürü Yoldaş açıklamasın devamında, "Çiftçi ürettikçe bu ülke aç kalmaz, çiftçi varsa hayat var. İthalattan vazgeçtiğimiz bu günlerde çiftçimiz daha fazla üretmelidir. Devletin ekonomik anlamda aldığı tedbirlerin de önemli. Tarım alanında da gerekli desteklerin bakanlığımız tarafından sağlandığı. Zor günler geçecek. Yaşanan bu pandemi sonrasında yerli ürünlerin değeri de bir kez daha gözler önüne serildi. Her zaman olduğu gibi şimdi de söylüyoruz ülkemizin geleceği tarım. Bu zor günleri hep beraber atlatacağımıza olan inancım tamdır. Bu konuda üretim devam ederken aramızda azami miktarda sosyal mesafeyi sağlamaya özen göstererek, Salgın hastalığın yayılmasına engel olmaya çalışalım" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İl Müdürü Yoldaş, sağlık çalışanlarına verdikleri mücadeleden ötürü teşekkür ederken bir teşekkürün de bu zor şartlarda üreten çiftçilerimize olduğunu belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı Ekonomi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Ekonomi
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek Ekonomi
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Ekonomi
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı Ekonomi
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağış yaptı
Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira...
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara 'Fiyatların düşmesini bekleyin' çağrısı yaptı
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara "Fiyatların düşmesini bekleyin"...
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi
TMSF, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Dilan Çıtak Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Milli Polis Wuhan Türk Lirası
Şu an buradasınız: "Üretmeye ve üretimi desteklemeye mecburuz" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 16:42:08. #1.15#
title