“Üretimin merkezi Bursa, Ar-Ge ve tasarımın da merkezi oluyor”
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Tasarım Konseyi toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Türkiye'nin üretim merkezi Bursa'yı Ar-Ge, inovasyon ve tasarımın da merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
04.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:13
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Tasarım Konseyi toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Türkiye'nin üretim merkezi Bursa'yı Ar-Ge, inovasyon ve tasarımın da merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com