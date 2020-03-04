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“Üretimin merkezi Bursa, Ar-Ge ve tasarımın da merkezi oluyor”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Tasarım Konseyi toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Türkiye'nin üretim merkezi Bursa'yı Ar-Ge, inovasyon ve tasarımın da merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

04.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:13
“Üretimin merkezi Bursa, Ar-Ge ve tasarımın da merkezi oluyor”

(BTSO) Tasarım Konseyi toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Türkiye'nin üretim merkezi Bursa'yı Ar-Ge, inovasyon ve tasarımın da merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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