“Üretimi ayakta tutan gelecekte avantajlı olur”
Pandemi sonrasında üretimi ayakta tutan ekonomilerin avantajlı hale geleceğini söyleyen Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, reel sektörün istihdam, kamu alacakları ve finansman konusunda beklentilerini DÜNYA'ya anlattı.
13.04.2020 05:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 05:00
Pandemi sonrasında üretimi ayakta tutan ekonomilerin avantajlı hale geleceğini söyleyen Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, reel sektörün istihdam, kamu alacakları ve finansman konusunda beklentilerini DÜNYA'ya anlattı.
Kaynak: Dunya.com