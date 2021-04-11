Üretime Engelsiz Yaşam projesiyle kurslara katılıyorlar
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Üretime Engelsiz Yaşam projesiyle kurslara katılıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Üretime Engelsiz Yaşam projesiyle kurslara katılıyorlar

Isparta'nın Gelendost ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Üretime Engelsiz Yaşam" atölyesinde başta dezavantajlı kişiler olmak üzere şehit yakınları, gaziler ve yetenekli gençler için çeşitli branşlarda kurslar düzenleniyor.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Üretime Engelsiz Yaşam" atölyesinde başta dezavantajlı kişiler olmak üzere şehit yakınları, gaziler ve yetenekli gençler için çeşitli branşlarda kurslar düzenleniyor.

Gelendost Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde kurulan "Üretime Engelsiz Yaşam" atölyesinde ebru, resim, ahşap, dikiş nakış, örgü, seramik, robotik kodlama, rölyef ve müzik gibi dallarda istasyonlar oluşturularak kursiyerlere uzman eğitimciler tarafından kurslar veriliyor.

Gelendost ilçe ziyareti kapsamında atölyenin açılışını yapan Vali Ömer Seymenoğlu atölyede incelemelerde bulunarak kursiyerlerden ve öğretmenlerden bilgi aldı. Vali Seymenoğlu atölye projesini çok beğendiğini söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Atölyenin tüm istasyonlarını gezen Vali Seymenoğlu ebru istasyonunda ebru yaptı, müzik istasyonunda ise öğrencilerin mini konserini dinleyerek öğrencilere tam not verdi. - ISPARTA

Üretime Engelsiz Yaşam projesiyle kurslara katılıyorlar
Üretime Engelsiz Yaşam projesiyle kurslara katılıyorlar
Üretime Engelsiz Yaşam projesiyle kurslara katılıyorlar
Üretime Engelsiz Yaşam projesiyle kurslara katılıyorlar
Üretime Engelsiz Yaşam projesiyle kurslara katılıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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