"Üretime Dönüş" buluşmalarının 4'üncüsü gerçekleştirildi

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın Fast Company dergisi iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Üretime Dönüş" buluşmalarının dördüncüsü "Yeni Dönemde Şirketler Nasıl Büyüyecek" başlıklı oturumla gerçekleştirildi.

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın Fast Company dergisi iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Üretime Dönüş" buluşmalarının dördüncüsü "Yeni Dönemde Şirketler Nasıl Büyüyecek" başlıklı oturumla gerçekleştirildi.

Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ev sahipliğini Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam'ın yaptığı dijital oturumun konukları Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın, Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, Teknosa CEO'su Bülent Gürcan ve Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng oldu. Oturumda konuk olan şirketlerin 2020 yılında sergiledikleri büyüme performansları, pandemi döneminde aldıkları aksiyonlar ve yeni dönem büyüme planları konuşuldu.

"Bankacılık sektörü son derece başarılı bir sınav verdi"

Etkinlikte konuşan Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, bankacılık sektörünün çok dinamik bir sektör olduğunu ve salgın sürecinde de son derece başarılı bir sınav verdiğini belirterek, son 15-20 yıldır yapılan yatırımlarla sektörün Avrupa, hatta tüm dünya ile yarışacak seviyeye geldiğini söyledi.

Akşam, sektörün hızlı aksiyonlarla teknolojiyi yakaladığını ve inovatif buluşlarla müşteri odaklı çalışmaları hayata geçirdiğini kaydederek,"Bizim sektörümüz işleyiş bakımından diğer sektörlerden biraz farklı. Şubelerimiz tam kapanma süreci de dahil olmak üzere pandemi boyunca hizmet vermeye devam ediyor. Bu nedenle sektör olarak, pandeminin başından bu yana önceliğimizi müşteri ve çalışan sağlığı olarak belirledik. Bu konuyla ilgili tüm önlemleri alarak yeni döneme çok hızlı bir şekilde adapte olduk ve hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettik." dedi.

Akşam söz konusu dönemde finansman ihtiyacını karşılamanın çok kritik bir gereklilik olduğunu belirterek hem finansman sağlama hem de müşterilerin tasarruflarını değerlendirme noktalarında sektör olarak büyük çaba verdiklerini dile getirdi.

Bankacılık sektörünün 2020 yılında yüzde 36 gibi bir oranda, kuvvetli bir büyüme sergilediğine ve 6 trilyon lirayı aşan büyüklüğe ulaştığına dikkat çeken Akşam, "Türkiye Finans olarak biz de çevik ve hızlı kararlar alarak 2020 yılını yüzde 55 büyüme ile kapattık. Özellikle pandeminin ilk üç-dört ayında çok önemli adımlar attık. Yenilikçi ürünlerle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok hızlı aksiyonlar alarak çalışmalarımızla öncü olduk." ifadesini kullandı.

Akşam, uzaktan müşteri edinimine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Uzaktan müşteri edinimiyle birlikte vatandaşlarımızı şubelerimize gelmeden müşterimiz yapabiliyor, onlar için katılım hesabı açabiliyor, finansman ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Ayrıca dijitalleşmenin arttığı bu dönemde perakende tarafında da iş birliği yaptığımız kurumlar var. Bu kurumlarla ticaret yapan müşterilerimizin ihtiyaçlarını 7 gün 24 saat, ihtiyacın doğduğu yer ve zamanda anlık olarak karşılıyoruz. Zaten bu dönemden önce de dijitalleşme alanında yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz öncü çalışmalarla 7 gün 24 saat çalışmaya hazır durumdaydık. Kısacası bankacılık sektörü olarak son 1 yılda hem büyüme hem de reel sektöre finansman sağlama ve destek olma noktalarında son derece başarılı bir sınav verdik."

Türkiye'nin en büyük ilk 10 bankası arasına girmeyi hedeflediklerini ifade eden Akşam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gururla söyleyebilirim ki bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 2020 yılında bir sıra daha yükselerek Türkiye'nin 12'nci en büyük bankası olduk. Söylemesi basit gibi görünen ancak yaparken çaba gerektiren bir konu da insan odaklılık. Bizim için insan odaklı yaklaşım; insanı yani müşterilerimizi merkeze aldığımız, onların ihtiyaçlarını anında algılayıp proaktif çözümler sunduğumuz finans yönetimi demek. Uzaktan müşteri edinimi ile başlayan sektörümüzün bu yeni döneminde sürdürülebilir büyüme için dijitalleşmenin yanı sıra kişiye özel dikim yapan yani kişilerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunan finans kuruluşları olmak zorundayız. Sağlıkçılara, kamuya, öğretmenlere, emeklilere, gençlere, öğrencilere, ihracatçıya yani her kesime ve kişiye ayrı, herkesin ihtiyacına özel dikim yapmak, butik hizmet vermemiz gerekiyor. Türkiye Finans olarak 2020 yılında toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına çözüm bulmaya çalışarak bu stratejimizin büyük faydasını gördük. Önümüzdeki dönemde de kişiye özel insan odaklı yaklaşımla büyümeye devam edeceğiz."

Akşam, 'Türkiye Finanslı olmanın yeri ve zamanı yok' mottosuyla yeni dönemde finansal hizmet almanın yeri ve zamanı olmadığını ifade ederek, artık 7 gün 24 saat açık olduklarını, gece ya da hafta sonu fark etmeksizin müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini belirtti.

"Gelecek dönemde zorluklardan çok fırsatlar var"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da programda yaptığı konuşmada 2020 yılında, müşteri sayılarında 1,1 milyon artışla son 11 yılın rekorunu kırdıklarını belirterek bu durumun gelirlerine yüzde 12,5 büyüme olarak yansıdığını belirtti.

Erkan, gelecek dönemde kendi sektörlerinde zorluklardan çok fırsatlar olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Pandemi sağlıktan eğitime birçok sektörde dönüşüme yol açtı. Başta uzaktan çalışma, tele-tıp ve online eğlence olmak üzere bu alanlar daha da yükselecek ve bu alanlardaki yeni deneyimler kalıcı hale gelecek. Biz de tüm bu alanlarda verdiğimiz hizmetleri ve ürün geliştirme çalışmalarını bu döneme uygun hale getirmek için çaba harcıyor, yatırımlar yapıyoruz. 2020 yılında krizin nereden geldiği tam anlaşılmadan bile, 9 milyar TL yatırım yapmışız. Bu yıl itibarıyla yeni iş alanları ve sektörlerde 20 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapmayı hedefliyoruz. Anlık mesajlaşma uygulaması BİP gibi stratejik odak alanlarımız var. Siber güvenlik, IoT çözümler ve bulut teknolojilerinde yeni çözümler üreteceğiz"

-" E-ticarette, pandeminin ilk üç ayında gelecek üç yıl içerisinde beklenen büyüme gerçekleşti"

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ ise Türkiye'de henüz vaka yokken, tüm değer ve tedarik zincirini kesintisiz hizmet verebilecek ve teslimat yapabilecek şekilde hazırladıklarını belirterek, "Dünya bu sürecin içerisinden geçmeye başladığında biz, operasyon, lojistik ve teknoloji anlamında çok hızlı bir yatırım atağını zaten başlatmış durumdaydık. Pandemi dönemi öncesinde e-ticaretin toplam perakende içerisindeki payı yüzde 5 seviyelerindeyken, pandeminin ilk üç ayında gelecek üç yıl içerisinde beklenen büyüme gerçekleşti. Bu dönemde milyonlarca yeni kullanıcı yepyeni dijital servislerle tanıştı. Neredeyse yüzde 80 ve üzeri işletmenin hayatında e-ticaret vazgeçilmez ve kalıcı bir hal aldı. Biz de bu dönemde kendimizi katlayarak büyüdük. Bu sene de tüm Türkiye'deki operasyon, lojistik, teknoloji ve AR-GE yatırımlarımızı artırarak büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Evde kalış süreleri artınca, buna bağlı olarak büyük cihazlara ve saklama alanlarına da ihtiyaç arttı"

Salgının etkisiyle, 2020 yılında ev içine yönelik yapılan harcamalardaki artışın beyaz eşya satışlarına yüzde 16'lık artışla yansıdığını belirten BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle evde kalış süreleri artınca, buna bağlı olarak büyük cihazlara ve saklama alanlarına da ihtiyaç arttı. Geçen seneki en büyük satışları bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, derin dondurucu ve buzdolabı kategorilerinde elde ettik. Ayrıca küçük ev aletleri ve kahve makinelerinin pazarları çok büyüdü. Kablosuz ve ayakta duran süpürgelere talep yükseldi. Evin içindeki konfora, temizliğe yönelik her şeyde artış oldu ve bu artış halen de devam ediyor."

"Pandeminin ilk üç ayında gelecek üç yıl içerisinde beklenen büyüme gerçekleşti"

Teknosa CEO'su Bülent Gürcan, 2020 yılı sonunda 5,6 milyar TL ciro elde ettiklerini, e-ticaret cirolarının ise 1 milyar TL'yi geçtiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Şirketler, bu dönemde uzaktan veya esnek çalışma modelleri ile dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu anladılar. Dijitalleşmeye yatırım yapmış olan şirketler pandemi dönemini nispeten daha iyi geçirdiler. Buna hazır olmayan şirketler ise 5-10 sene öncesine çekilmiş trendlere hızla adapte olmak için yeni yatırımlar yaptılar. Bizim şirketimizdeki Z kuşağının yoğunluğu nedeniyle esnek çalışma modellerine önceden hakimdik. Elektronik ticaret tarafı için de 2018 yılından itibaren yapmış olduğumuz yatırımlar sayesinde mağazalarımız kapandığı andan itibaren online bir oyuncu haline gelebilmeyi başardık. Dijitalleşmenin bu kadar ilerlemesiyle yatırımlarımız arasına pazaryeri yatırımını da ekledik. Bu yıl bu yatırımlarımıza hız vererek, yıl sonunda pazaryeri operasyonlarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz."

-"Farklı kampanyalar hayata geçirerek müşterilerimize destek olduk"

Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng ise salgın döneminde farklı müşteri gruplarına özel farklı çözümler geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de HoReCa olarak tanımladığımız otel, restoran, kafe sektörünün yüzde 90'ı bugün Metro müşterisi. Pandemi bu sektörü maalesef olumsuz etkiledi. Rakamlara baktığınızda, TÜRYİD restoran ve kafe sektöründeki işletmelerin neredeyse yüzde 25'inin kapanacağını öngörüyor. Bu sektördeki istihdam kaybı riski ise 300 bin olarak hesaplandı. Bu nedenle HoReCa'ya destek kampanyaları bizim için öncelikli oldu. Bu anlamda 'Küçük İşletmem İçin' hareketi başta olmak üzere farklı kampanyalar hayata geçirerek müşterilerimize destek olduk. Ayrıca pandemi döneminde mağazalarımıza erişimi kısıtlanan bakkallara da ürün sevkiyatları başlattık. Metro Gastro Servis olarak, HoReCa müşterilerimizin günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için 2016 yılından bu yana yürüttüğümüz hizmetlere paralel şekilde, son tüketici tarafındaki bakkal ve marketlerimize siparişlerini Metro mağazalarına gelmeden teslim etme hizmetini pandemi döneminde başlatmış olduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz