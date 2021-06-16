ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Trakya'da kıraç araziler lavanta ile değerlendiriliyor

Trakya'da özellikle düşük verim alınan kıraç arazilerde ekimine başlanan ve ekim alanı yıldan yıla artan lavanta, görüntüsü, hoş kokusu ve geliriyle çiftçinin yeni gözdesi oluyor.

Trakya'da özellikle düşük verim alınan kıraç arazilerde ekimine başlanan ve ekim alanı yıldan yıla artan lavanta, görüntüsü, hoş kokusu ve geliriyle çiftçinin yeni gözdesi oluyor.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine, lavanta üretiminin Trakya'da her geçen yıl arttığını söyledi.

Salgının da etkisiyle doğal ürünlere ve tıbbi aromatik ürünlere talebin arttığını belirten Şahin, "Tıbbi aromatik bitkilere talebin artmasından dolayı Trakya'daki çiftçiler de ayçiçeği, kanola ve diğer ürünlerin yanında özellikle kıraç arazilerde lavanta ve tıbbi aromatik bitkiler ekiyor. Böylece kıraç araziler değerlendiriliyor, lavanta üretimi yapılarak turizme de fayda sağlanıyor." dedi.

Şahin, Trakya'da 2017 yılından sonra lavanta ekilmeye başladığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"2018 yılında 180 dekar alanda ekim yapılırken, şimdi 1600 dekar alanda lavanta ekimi yapılıyor. İlk başlarda lavantadan 20-30 ton verim alınırken, geçen yıl bu rakam 187 tona kadar çıktı. Trakya'da özellikle genç çiftçilerimiz bu işe meraklı. Biz Kalkınma Ajansı olarak bu işin bir diğer yönü olan turizme katkısını da önemsiyoruz. İnsanlar bu tarlalara gelip fotoğraf çektiriyor. Gelin-damatlar buralarda dış çekimler yapıyor. Tarlalarda görsel şölen yaşanıyor. Hem turizm boyutundan para kazanılıyor hem de buradan elde edilen sabun ve kozmetik ürünlerin de satışı yapılıyor. Çiftçilerimize tavsiyemiz ellerinde bulunan küçük parselli, kıraç arazileri üretime ve tarıma kazandırsınlar."

Edirne'de lavanta ekimi için proje sürdürülüyor

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da son yıllarda yaşanan kuraklığın üreticiyi alternatif ürünlere sevk ettiğini söyledi.

Alternatif ürünlerin başında lavantanın geldiğini anlatan Arabacı, 2 yılda kent genelinde lavantaya yönelim olduğunu belirtti.

Kendisinin de lavanta ektiğini ve buğday, ayçiçeği gibi ürünlerin gelirlerinden daha iyi bir getirisi olduğuna şahitlik ettiğini dile getiren Arabacı, "Lavanta zayıf, verimi düşük arazilerde çiftçimizin hem kendi ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla ektiği alternatif bir ürün." dedi.

Arabacı, kent genelinde kısa sürede 100 dönümde ekim gerçekleştiğini belirtti.

Edirne Valiliği, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Ziraat Odası'nın lavanta yetiştiriciliğine ilişkin projeleri olduğuna dikkati çeken Arabacı, şunları kaydetti:

"Projede lavanta fidesi temini, fide yetiştirmek, çapalama ekipmanları almak, distilasyon (damıtma) üniteleri sağlamak gibi eylemler var. Amaç zayıf araziyi lavanta ile verimli hale getirmek. Proje hayata geçtiğinde çiftçinin kafasındaki soru işaretleri sonlanacak. Pazarı nereden bulurum, fideyi nereden alırım, yağı nerede çıkartırım gibi sorunlarla karşılaşmayacak. Böyle olunca zayıf, kıraç arazide lavanta ekimleri artacak."

"Lavanta bizim için olmazsa olmaz ürünlerin başında yer alıyor"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da Kırklareli için yeni ürün olan lavantanın son yıllarda üreticiler açısından iyi bir gelir kaynağı haline geldiğini belirtti.

Kentte yaklaşık 1200 dönüm arazide lavanta yetiştiriciliği yapıldığını ifade eden Şaylan, lavantanın kıraç alanlarda da rahatlıkça üretilebildiğini söyledi.

Lavantanın hem ilaç sektörü hem de kozmetik sektöründe kullanılabildiğini dile getiren Şaylan, "Lavanta, orman bölgesine doğru olan alanlarda ekilen buğday ve arpadan daha verimli. Ekonomik olarak getirisi daha yüksek." diye konuştu.

Lavantanın iyi bir bakım ile uzun yıllar çiçek açtığını aktaran Şaylan, şunları kaydetti:

"İlk ekildiğinde 3-4 sene iyi bir bakım yapılarak 15 sene boyunca sadece yılda 2 kez çapa yaparak az su ve gübre ile bakılabiliyor. Getirisi yüksek, bakımı da fazla olmadığı için o yüzden insanlar tercih ediyor. Toprak ayırt etmiyor. Kıraç alanlara da ekilmesinden dolayı lavanta bize çok uygun. Orman köylerinde kıraç yerlerde boş alanlara lavantayı köylülerimize ektirebilirsek ayrı bir gelir kaynağı olur. Bunun yanında arıcılık da yapabilecek. Lavantanın olduğu yerde arıcılık da çok rahat yapılabilir. Arı çok seviyor bu bitkiyi. Lavanta bizim için olmazsa olmaz ürünlerin başında yer alıyor."

Tekirdağ'da lavanta üreticisi Ceyda Tülmen ise lavantanın daha çok yağı için yetiştirildiğini ifade etti.

Lavanta fidesi satışı da yaptığını anlatan Tülmen, "Trakya'da lavanta ekimi artıyor. Çok zahmetli olmadığı için çiftçiler lavanta ekmeyi tercih ediyor. Lavanta ekilip ürün vermeye başladıktan sonra 10 yıllık ekonomik ömrü var. Lavantaların açmasıyla tarlalarımızda adım atacak yer bulamıyoruz. İnsanlar bu güzelliği görmek için buraya akın ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop