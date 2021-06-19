ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Tekirdağ Ziraatbiyotek'te bitki doku kültürüyle hastalıklardan arındırılmış bitkiler üretiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Tekirdağ Ziraatbiyotek'te bitki doku kültürüyle hastalıklardan arındırılmış bitkiler üretiliyor

ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Tekirdağ Ziraatbiyotek'te bitki doku kültürüyle hastalıklardan arındırılmış bitkiler üretiliyor
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansının desteğiyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) kurulan Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi'nde (Ziraatbiyotek) "bitki doku kültürü" yöntemiyle hastalıklardan arındırılmış bitkiler yetiştiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansının desteğiyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) kurulan Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi'nde (Ziraatbiyotek) "bitki doku kültürü" yöntemiyle hastalıklardan arındırılmış bitkiler yetiştiriliyor.

Naip Mahallesi'ndeki kullanılmayan bir okulun restore edilmesiyle 2019 yılında kurulan birimde üretime geçen yıl başlandı, bir yılda 8 bin süs bitkisi ve 100 bin ada çayı fidesi yetiştirildi.

Birimde sipariş üzerine altın otu, sarı kantaron gibi bitkilerin yanı sıra bazı tıbbi aromatik bitkilerin üretimi de yapılıyor.

Tekirdağ NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat, AA muhabirine, Ziraatbiyotek'i çiftçiye daha yakın olmak için Naip Mahallesi'ne kurduklarını söyledi.

Birim tarafından yeni bitki çeşitlerinin bölgeye adapte edilmesinin yanı sıra üreticilere de eğitimler verileceğini ifade eden Arat, "Özellikle bitki doku kültürüyle, yani bitkinin çok küçük bir parçasını alıp o parçadan milyonlarca örnek bitki üretmek. Bitki klonlama teknolojisini kullanarak hastalıklardan ari, kaliteli ve bir örnek istediğimiz sayıda bitki üretmek amacıyla oluşturduğumuz bir altyapımız var." diye konuştu.

Birimde bitki doku kültürü ve Ar-Ge laboratuvarları, tam kontrollü bitki büyütme odaları bulunduğunu belirten Arat, sebze ve süs bitkilerinin talebe yönelik mikro çoğaltımı yapılarak, dış ortama alıştırılmasının da sağlandığının altını çizdi.

Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğuna işaret eden Arat, "Ayrıca seralarımız da var. Daha sonra seralarda topraklı yetiştirme yapıyoruz. En son ada çayı üretimi yaparak çiftçilerimize dağıttık. Tıbbi aromatik bitkiler üzerine de üretim çalışmalarımız var. Aynı zamanda belediyelere süs bitkisi temini için çalışmalar yapıyoruz. Çiftçilere yeni bitkiler önerilmesi ve temin edilmesi sağlanıyor. Çiftçilerin yanında olarak onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Belirlediğimiz kaliteli bitki çeşidini bir anda laboratuvar ortamında steril üretebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Anadolu Ada Çayı Üretim Projesi"ne katkı

Ziraatbiyotek Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sefer Demirbaş da bitki doku kültürü tekniğinin bitkiden alınan parçacıkların geliştirilip çoğaltılmasıyla yeni bitkilerin geliştirilmesine dayalı bir yöntem olduğunu dile getirdi.

Demirbaş, bitkinin üretilmesi ve çoğaltılmasının steril ortamlarda yapıldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Özellikle ekonomik değeri yüksek, nesli yok olma tehlikesi altında olan bitkilerin çoğaltılmasına dayanan bir çalışma tekniği. Bitki klonlama tekniğiyle aldığımız parçacıktan aynı özellikte binlerce bitki elde ediyoruz. Bitkiden alınan parçacıktan sonra ilk yapılan işlem sterilizasyon işlemidir. Daha sonra bu parçacıkları yapay besi ortamına aktarıyoruz. Burada bitkilerin gelişimini sağlamak gerekiyor. 3 aylık bir süre içerisinde fideler oluşuyor. Parça aldığımız ürünün potansiyeli ne ise çoğaltılan bitkiler de aynı özellikte oluyor. Bitkinin birebir kopyası gibi oluyor. Özellikle ekonomik değeri yüksek bitkiler, tehlike altında olan bitkilerde kullanılması daha mantıklı."

En son yaptıkları çalışmada İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Anadolu Ada Çayı Üretim Projesi"ne katkı sağladıklarını anlatan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 100 bin fide üretildi. Bu fideler de çiftçilere dağıtıldı. Bunun dışında birimimizde altın otu, sarı kantaron gibi bitkilerin üretimi de yapılıyor. Bunların satışlarını da yapabiliyoruz. Çiftçiler veya bizden ürün satın alacak kişiler dekanlığımızla iletişime geçip hizmet alım sözleşmesini imzaladıktan sonra gerekli üretimleri gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Son dakika haber: Bu görüntüler Tekirdağ'dan: Denizde salya çölü
Son dakika haber: Bu görüntüler Tekirdağ'dan: Denizde salya çölü
Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda 'Başını taşa çarpmış' denildi
Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda "Başını taşa çarpmış" denildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Angela Merkel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Emel Sayın Hülya Avşar Rafet El Roman
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Tekirdağ Ziraatbiyotek'te bitki doku kültürüyle hastalıklardan arındırılmış bitkiler üretiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 11:11:49. #1.15#

title