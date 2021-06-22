ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Bir firmanın ıslah ederek ürettirdiği tohumlar 20 ülkeye satılıyor
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ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Bir firmanın ıslah ederek ürettirdiği tohumlar 20 ülkeye satılıyor

Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya'da 20 yıllık şirketin ıslah ettirerek ürettirdiği yerli tohumlar, başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere 20 ülkeye ihraç ediliyor.

Konya'da 20 yıllık şirketin ıslah ettirerek ürettirdiği yerli tohumlar, başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere 20 ülkeye ihraç ediliyor.

Firmanın çeşitli illerde sözleşmeli olarak ürettirdiği sebze, yem ve tarla bitkisi tohumları, şirketin Konya'daki tesislerinde işleniyor. Tarımsal araştırma enstitüleriyle ortak yürütülen çalışmalarla tohumlar ıslah edilip çeşitlendiriliyor.

Firmanın yönetim kurulu üyesi ziraat mühendisi Mualla Özen, AA muhabirine, işletmeyi 20 yıl önce kendisi gibi ziraat mühendisi olan eşiyle kurduklarını söyledi.

Şimdi oğullarının da kendileriyle çalıştığını dile getiren Özen, "İş paylaşımı yapıyoruz. Ben tarım ekonomistiyim. Firmanın finans işlerine bakıyorum. Eşim, üretim bölümüne bakıyor, oğlumuz da dış ticaret bölümüne bakıyor." dedi.

Özen, sebze, yem bitkileri ve tarla bitkilerinin tohumlarını çiftçilere sözleşmeli olarak ektirdiklerini belirterek, "Ürünlerimizde genlerle oynama yok. Islah ederek yeni çeşit oluşturuyoruz. Tohum, önce depolama kısmına geliyor. Burada eleme makinelerinden geçtikten sonra ilaçlama ve renklendirme yapıyoruz. Daha sonra ambalajlama yapılıyor." diye konuştu.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Özen, şunları kaydetti:

"Yoncada ilk akla gelen firma oluyoruz. Ayçiçeği tohumlarımız çok tercih ediliyor. 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızı Arap ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerine yapıyoruz. Genellikle mısır, ayçiçeği, bezelye talep ediyorlar. Cezayir'e 15 yıldır bezelye ve fasulye çeşitlerimizi gönderiyoruz. Özbekistan'a küçük taneli domates, İran, Irak'a mısır, ayçiçeği, karpuz tohumu ihraç ediyoruz. Üretimimizin yüzde 40'ını yurt dışına gönderiyoruz."

Ege, Marmara, İç Anadolu'da tohum üretimi yaptıklarını dile getiren Özen, bazı bölgelerde de deneme üretimi için çalıştıklarını ifade etti.

ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Bir firmanın ıslah ederek ürettirdiği tohumlar 20 ülkeye satılıyor
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Bir firmanın ıslah ederek ürettirdiği tohumlar 20 ülkeye satılıyor
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Bir firmanın ıslah ederek ürettirdiği tohumlar 20 ülkeye satılıyor
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Bir firmanın ıslah ederek ürettirdiği tohumlar 20 ülkeye satılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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