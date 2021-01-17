Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması başvuruları yarın başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması başvuruları yarın başlıyor

17.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:56
Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması başvuruları yarın başlıyor

Edirne'de üretim ve istihdama katkıda bulunan başarılı kadınların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen "Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması"na (ÜREKAD) başvurular yarın başlıyor.

Edirne'de üretim ve istihdama katkıda bulunan başarılı kadınların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen "Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması"na (ÜREKAD) başvurular yarın başlıyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik tarafından kurulan kadın girişimciler üretim ve işletme kooperatifleri ile Valilik himayelerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda eğitim alarak üretim ve istihdama katılan kadınların başarılı çalışmalarının ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenecek ÜREKAD yarışmasına başvurular 18-25 Ocak'ta kabul edilecek.

Tamamı kadınlardan oluşan jürinin değerlendireceği başvurular, 25-27 Ocak tarihlerinde halk oylamasına da sunulacak.

Sonuçların 29 Ocak'ta açıklanacağı yarışmanın ödül töreni, 5 Şubat'ta Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'ndaki Edirne Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde gerçekleşecek. Dereceye girenlere para ödülü verilecek.

Yarışmaya "www.edirne.gov.tr" adresindeki form aracılığıyla başvuru yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Bülent Ersoy Jennifer Lopez
Spor Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması başvuruları yarın başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 12:58:07. #1.14#
title