Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması başvuruları yarın başlıyor

Edirne'de üretim ve istihdama katkıda bulunan başarılı kadınların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen "Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması"na (ÜREKAD) başvurular yarın başlıyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik tarafından kurulan kadın girişimciler üretim ve işletme kooperatifleri ile Valilik himayelerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda eğitim alarak üretim ve istihdama katılan kadınların başarılı çalışmalarının ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenecek ÜREKAD yarışmasına başvurular 18-25 Ocak'ta kabul edilecek.

Tamamı kadınlardan oluşan jürinin değerlendireceği başvurular, 25-27 Ocak tarihlerinde halk oylamasına da sunulacak.

Sonuçların 29 Ocak'ta açıklanacağı yarışmanın ödül töreni, 5 Şubat'ta Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'ndaki Edirne Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde gerçekleşecek. Dereceye girenlere para ödülü verilecek.

Yarışmaya "www.edirne.gov.tr" adresindeki form aracılığıyla başvuru yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı