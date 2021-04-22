Üretimde girdi olarak kullanılan bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi sıfırlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üretimde girdi olarak kullanılan bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi sıfırlandı

Üretimde girdi olarak kullanılan bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi sıfırlandı
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Bazı eşyaları kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalarca yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

Bazı eşyaları kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalarca yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

"İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kalınlığı bir milimetreyi geçmeyen plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler; tuvalet kağıtları ve ev işlerinde veya sağlık amacıyla kullanılan türden benzeri kağıt, selüloz vatka veya selüloz liflerden tabakalar, kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalardan kağıt mendiller, kurutma kağıtları, havlular, masa örtüleri, sofra peçeteleri, yatak çarşafları ve benzeri ev eşyası, hijyenik ve hastane eşyası, giyim eşyası ve aksesuarı; çapı 10 milimetreden az diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller, alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar ile" 87.11" ila "87.13" pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarı kategorisinin içinde yer alan "diğerleri; aksam ve parçalar"ını kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalarca yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi sıfırlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! 'Kadına şiddete geçit yok' vurgusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! "Kadına şiddete geçit yok" vurgusu
'Kısa çalışma ödeneği'nin uzatılması, iş dünyası ile esnaf ve sanatkar temsilcilerini sevindirdi
"Kısa çalışma ödeneği"nin uzatılması, iş dünyası ile esnaf ve sanatkar temsilcilerini sevindirdi
Kabine değişikliği ile Bakan olarak atanan isimlere siyasilerden tebrik mesajı yağdı
Kabine değişikliği ile Bakan olarak atanan isimlere siyasilerden tebrik mesajı yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Vedat Bilgin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen Acun Ilıcalı Burcu Biricik Toprak Sergen
Spor Hakan Kutlu Mete Kalkavan Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Üretimde girdi olarak kullanılan bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi sıfırlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:23:29. #1.14#

title