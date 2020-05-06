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Üretimde çarkların yeniden dönmeye başlaması kararı sanayiciyi sevindirdi

Üretimde çarkların yeniden dönmeye başlaması kararı sanayiciyi sevindirdi
06.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk safhasını açıkladığı normalleşme süreci ve hemen ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 11 Mayıs itibarıyla tüm otomotiv fabrikalarının açılacağını duyurması ihracatçının yüzünü güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk safhasını açıkladığı normalleşme süreci ve hemen ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 11 Mayıs itibarıyla tüm otomotiv fabrikalarının açılacağını duyurması ihracatçının yüzünü güldürdü.

Kovid-19 salgınını sürecin başından bu yana kontrol altında tutmayı başaran Türkiye, normalleşme safhasına geçişin planlarını hayata geçirmeye başlıyor.

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki yaptığı açıklamayla, kararı şöyle değerlendirdi:

"Biz zaten sektör olarak yüzde 80 oranında açığız, kapatmadık. Firma olarak da kapatmadık. Bu durumun koşullarını yerine getirmek kaydıyla, fabrikalardaki hijyen standartlarının sağlanması ve bu standartların Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol edilip onay verilmesi kaydıyla fabrikaların açılmasında bence bir sakınca yok. Hem iş vereni hem de işçileri kollayacak bir standartta açılmasında fayda var.

Tahmin ediyorum ki mayıs ayının 15'inden sonra dünyada da hareketlilik başlayacak. Bizim de dünya hareketlerine paralel hareket etmemiz faydamıza olur. Bu durumdan kurtulmanın yolunun da bütün standartları kollayarak ve sağlık şartlarını kontrol ederek işlerimizin devamının sağlanması olduğunu düşünüyorum."

"Normalleşmenin başlangıcı, sanayici için bir umut niteliği taşıyor"

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan da normalleşme safhasına geçilmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti.

Koronavirüsün dünyayı derinden etkilediği için üretim çarklarının bir günde eski hızında dönmeyeceğini aktaran Aslan, "Normalleşmenin başlangıcı, sanayici için bir umut niteliği taşıyor. Fabrikaların 11 Mayıs'ta açılmasıyla üreticimiz her zaman olduğu gibi Türkiye'nin toplam ihracatına katkı vermek adına yürüttüğü çalışmalara yeniden başlayacak. Bu karar psikolojik açıdan da sanayicimize olumlu etki yapacaktır. Burada ihracat yaptığımız pazarların da normale dönmesi gerekiyor ki çarklarımız ihracat için dönsün." ifadelerini kullandı.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise alınan kararın son derece yerinde olduğunu ifade etti.

Tecdelioğlu, "Alınan karardan dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür ediyorum. Hırdavat sektörü olarak üretiminin hiç durmamasını, kısmi zamanlı bile olsa devam etmesini her zaman dile getirdik. Fabrikalarımız Sağlık Bakanlığı tarafından bizlere gönderilen kurallara gerek sosyal mesafe gerekse yemekhane gibi konularda son derece uyum sağlıyor. Biz bu dönemde hırdavat sektörü olarak üretime devam ediyoruz. Kapanan fabrikamız yok. Yüzde 30 ila yüzde 50 arası kapasite ile çalışıyoruz." bilgilerini verdi.

"Bu süreç insanımıza ve iş dünyamıza bir şekilde güven ve umut veriyor"

2019'u 3 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörü de alınan karardan son derece memnun.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İtalya, İspanya, Almanya, Norveç, Avusturya, ABD olmak üzere dünyanın farklı lokasyonlarında aşamalı şekilde gevşetme politikalarının uygulandığı süreç devam ediyor. Bizde de fabrikalarımız 11 Mayıs itibariyle faaliyetlerine başlamış olacak.

Bu süreç insanımıza ve iş dünyamıza bir şekilde güven ve umut veriyor.

Bu dönem bize tedarik zincirlerimizdeki durumu gösterecek. Tedarik zincirindeki muhtemel yaralarımızın farkına varacağız. Bu yönüyle oldukça önemli bir karar olduğunu düşünüyorum."

"Ülkemizin itici gücü olmaya devam edeceğiz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya ise, "Sanayide nisan ayında ihracatın yüzde 40 düşmesi imalatta da düşüş yaşandığının bir göstergesi. 2020 yılı sonuna kadar turizm gelirlerinde yaşanması muhtemel düşüşü de varsayarsak ihracat ve sanayi daha çok önem kazanacak. Bundan dolayı çarkların tekrar dönmesini son derece olumlu karşılıyorum. Tüm insan sağlığı birinci kriter olmak üzere sanayiciler olarak ihracatta ülkemizin itici gücü olmaya devam edeceğiz"." ifadelerini kullandı.

"Sanal fuarlar, e-ticaretler üreticiye bu aşamada büyük ivme kazandıracaktır"

Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan da fabrikaların durmaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Pandemi ile savaşmanın yolu ondan kaçmak değil, nasıl savaşacağımızı öğrenmek olmalı. Tüm koruma önlemlerini alarak, sosyal mesafemizi koruyarak tekrar hayata dönmek gerektiğini düşünüyorum. İhracatımız ve üretimimiz devam etmeli, bu kriz anında Türkiye'nin ana tedarik merkezi olabileceğini göstermeliyiz. Burada devletimize, Ticaret Bakanlığı'mıza, ihracatçı birliklerimize ve STK'larımıza büyük görevler düşmektedir. Sanal fuarlar, e-ticaretler üreticiye bu aşamada büyük ivme kazandıracaktır."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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