Üretimde artışlarla petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
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Üretimde artışlarla petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

12.10.2020 14:50 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:55
Üretimde artışlarla petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

Küresel petrol üretiminde artışlar nedeniyle, petrol fiyatlarında dün başlayan düşüşler sürüyor.

Küresel petrol üretiminde artışlar nedeniyle, petrol fiyatlarında dün başlayan düşüşler sürüyor.

ABD'de patrol üreticileri, Delta Kasırgası'nın zayıflamasının ardından yeniden üretime geçme çalışmalarını hızlandırırken, Norveç'te bir süredir süren grev nedeniyle faaliyetleri durdurulan petrol kuyularında üretimin yeniden başlaması, küres el petrol piyasalarında fiyatların aşağıya çekilmesini destekledi.

Bunların yanında, Libya'da aylardır kapalı duran en büyük petrol sahası Sharara'da üretimin yeniden başlatıldığının duyurulması da fiyatlardaki düşüşün nedenleri arasına katıldıbBu gelişmelerle Aralık teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.31 düşüşle 42.29 dolara, Kasım teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.50 düşüşle 39.99 dolara geriledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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