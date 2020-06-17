Üretim Yapan Firmalar İçin Planlama Çözümleri Neler? Simarter Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Günal, üretim yapan firmalar için planlama çözümlerinin neler olduğunu anlattı.

Simarter Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Günal, üretim yapan firmalar için planlama çözümlerinin neler olduğunu anlattı. Planlama yapılmadan herhangi bir üretim sürecine girilmediğini belirten Günal, detaylı planlama konusunda şirketlerin zorlandığını söyledi. Birçok firmanın tablolama yazılımlarıyla planlama yapmaya çalıştığını ancak teçhizat sayısı arttıkça bunun yeterli olmayacağını ve bu noktada yazılım çözümlerinin faydalar sağladığını aktardı.

Çizelgeleme, simülasyon ve optimizasyonun sadece üretim ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini, hizmet sektöründe de planlamaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Günal, "İşin içerisine matematik ve bilim girdiğinde daha büyük faydalar üretilebilir" şeklinde konuştu.