Üretim ve Yatırım Yapan Herkesin Yanındayız

Üretim ve Yatırım Yapan Herkesin Yanındayız Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, üreten, istihdam sağlayan ve Nevşehir'in marka değerini arttıran üreticinin, emek veren işçinin ve yatırımcının her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Üretim ve Yatırım Yapan Herkesin Yanındayız

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, üreten, istihdam sağlayan ve Nevşehir'in marka değerini arttıran üreticinin, emek veren işçinin ve yatırımcının her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Organize Sanayi Bölgesi'nde treyler yedek parçaları imalatı gerçekleştiren OSM Makina ve kısa süre önce "Noriyon" markası ile gazoz üretimine başlayan Paşaoğlu Gıda firmasını ziyaret etti.

Beraberinde başkan yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte ilk olarak OMS Makina'yı ziyaret eden Başkan Savran, burada fabrika sahibi iş insanı İlhan Kahraman ve Nevşehir Organize Sanayi Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kahveci tarafından karşılandı.

Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki bazı fabrikaların yöneticilerin de katıldığı ziyarette iş insanları ile bir süre sohbet eden Savran, iş dünyasının belediyeden beklentilerini, talep ve önerilerini dinledi.

Savran, Nevşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği çeşitli projeler hakkında bilgi verdiği iş insanları ile istişarelerde bulundu.

Daha sonra fabrika yemekhanesinde işçilerle birlikte yemek yiyen Savran ardından dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren OMS Makina'nın fabrikasını gezdi.

Fabrika içerisinde çalışanlarla da sohbet eden Savran, imalatı gerçekleştirilen ürünler hakkında yöneticilerden bilgiler aldı.

"Nevşehir'den dünyanın her bölgesine emeğiyle üretim gerçekleştiren işçi kardeşimizin ve sanayicimizin yanındayız" diyen Başkan Savran, belediye olarak şehirde katma değer oluşturan, istihdam sağlayan ve üretmek isteyen herkesin destekçisi olacaklarını vurguladı.

Savran, "Nevşehir'in turizmin yanı sıra artık yerel markaları ile sanayi alanında ismini duyuruyor olması bizleri gururlandırıyor. Bu noktada büyük emekleri olan iş insanlarımızı, kıymetli çalışanlarımızı kutluyorum" dedi.

Savran daha sonra "Noriyon" gazozlarının üretimini gerçekleştiren Paşaoğlu Gıda firmasını ziyaret etti.

Burada da Satış Müdürü Yücel Yağımlı ile görüşen Savran, firmanın deposunu gezerek çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Kaynak: Habermetre