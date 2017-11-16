Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, üretim ve sanayide dijitalleşmeyle daha kaliteli, ucuz, hızlı ve az israfla üretime kavuşulacağını bildirdi.



KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYSO, Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, BASF Türk Kimya Çözüm Ortaklığı ve Turkishtime Dergisi tarafından "Üretim ve Sanayide Dijitalleşme" konulu toplantı düzenlendi.



Toplatınının açılış konuşmasında Büyüksimitci, üretim ve sanayide dijitalleşme denilince akla 4. Sanayi Devriminin geldiğini belirtti.



Büyüksimitci, şunları kaydetti:



"İlk defa 2011 yılında Almanya'da konuşulmaya başlanan 4. Sanayi Devrimi için tüm dünyadaki farklı endüstriler yenilenme içerisine girdi. Özellikle uluslararası piyasanın rekabet kurallarını değiştireceğine inanılan bu devrim için Türkiye'de de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesinde çalışmalar devam etmektedir. Bu endüstri sayesinde daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı ve daha az israf yapan bir üretime kavuşmuş olacağız. Gelişmiş ülkeler gelecek hedeflerini Endüstri 4.0'a uygun bir şekilde planlarken, biz de Kayseri Sanayi Odası olarak üyelerimizin dünya pazarlarında yerini alabilmeleri ve gelişmiş ekonomilerle daha rahat rekabet edebilmeleri için Endüstri 4.0'ı tanıtmaya, her fırsatta Endüstri 4.0'ın önemini vurgulamaya çalışıyoruz. Türkiye olarak üretim dönüşümünü, dijital dönüşümü, iş gücü dönüşümünü en önemlisi de eğitim dönüşümünü sağlamak zorundayız. Ülkemizin 4. Sanayi Devriminde başarılı olmasının yolu eğitimden geçiyor. Aksi takdirde gelişmiş ülkelere göre düşük olan iş gücü maliyetimizin ve üretkenliğimizin anlamı kalmayacak. Bu zorluğu aşmanın yolu bir an önce Endüstri 4.0 stratejilerinin belirlenmesi ve eğitim sistemimizin revize edilmesidir."



Sanayi 4.0'la birlikte işsizliğin artacağı yönünde endişeler olduğunu aktaran Büyüksimitci, günümüzde otomasyonun en yoğun yaşandığı ülkelerin başında Almanya ve Japonya'nın yer aldığını, dünyada işsizliğin ise en az Almanya ve Japonya'da olduğuna işaret etti.



Büyüksimitci, Türkiye olarak geleceğin dünyasında söz sahibi olmak için Endüstri 4.0'ı kaçırılmaması gerektiğini ve Endüstri 4.0'in Türkiye için bir şans olduğunu sözlerine ekledi.