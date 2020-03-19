“Üretim ve istihdam sağlayan birçok işletme süreçten etkilendi” Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamının sağlaması adına, Koronavirüs (Covid-19)'un neden olacağı tahribatı azaltacak önlemler paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamının sağlaması adına, Koronavirüs (Covid-19)'un neden olacağı tahribatı azaltacak önlemler paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaynak: Dunya.com