Üretim ve işletme kooperatifi ziyaret edildi
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Üretim ve işletme kooperatifi ziyaret edildi

Üretim ve işletme kooperatifi ziyaret edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Iğdır merkez Kasımcan Köyünde kurularak faaliyetlerine başlayan Ay Yıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif İl Müdürü Özkan Yolcu tarafından ziyaret edilerek, Kooperatif üretim alanı, faaliyetleri, çalışmaları yerinde incelendi.

Iğdır merkez Kasımcan Köyünde kurularak faaliyetlerine başlayan Ay Yıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif İl Müdürü Özkan Yolcu tarafından ziyaret edilerek, Kooperatif üretim alanı, faaliyetleri, çalışmaları yerinde incelendi.

Kooperatif yetkilisi ve üyeleri ile sohbet eden İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, "İlimizde üretim yapan çiftçilerimizin aynı zamanda kooperatifleşerek kendi işlerinde kendi üretmiş oldukları ürünleri işlemeleri İlimiz ekonomisine katkı sağladığı gibi çiftçilere ve çalışanlara da büyük katkı sağlamaktadır. Her alanda başarılı olan, üreten kadınlarımız yetiştirdikleri sebze ve meyveleri işleyerek, İlimizde üretime katkı sağladıkları gibi bunun yanında neler başarabileceklerini de göstermiş oluyorlar. Biz İl Müdürlüğü olarak her zaman kadın girişimcilerin yanında olup Kooperatiflerin güçlenmesine destek vermekteyiz. Yaptıkları üretim ve verdikleri emeklerden dolayı kadınlarımızı tebrik ediyoruz" dedi. - IĞDIR

Üretim ve işletme kooperatifi ziyaret edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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