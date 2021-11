İZMİR (Habermetre) - Moda dünyasının önde gelen profesyonellerini Fuar İzmir'de buluşturan IF Wedding Fashion İzmir açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sektörde Türkiye'nin lokomotifi durumundaki IF Wedding Fashion İzmir'in büyüyerek süreceğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) işbirliğiyle İZFAŞ tarafından 16-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir-15. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı başladı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yeni normalleşme dediğimiz bu dönemde biriktirdiğimiz enerji, heyecan ve coşkuyla yeniden canlanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. IF Wedding Fashion Fuarı gelinlik, abiye, damatlık, çocuk giyim ve aksesuarları sektörünün en önemli fuarı. Her geçen yıl daha da gelişen gelinlik ve abiye sektörünün dünyadaki temsilcileri ve profesyonellerini bu yıl da İzmir'de bulus¸turmaktan büyük onur duyuyoruz. Sektörde Türkiye'nin lokomotifi durumunda olan ve İzmir'de geçen yıl pandemi nedeniyle ara verdiğimiz fuarımız, bu yıl üretim ve ihracatımıza çok önemli katkılar sunacak. Fuarımız sayesinde ülkemizin düğün kıyafetleri sektöründeki gücünü her sene daha da büyütmekten ve İzmir ile birlikte ülkemize katkı sağlamaktan çok memnunum. Fuarımızda bu yıl 12'inci Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarıs¸ması'nı düzenliyoruz. Yarışmamız genç tasarımcıların İzmir'den ilham alan yeni bakış açılarıyla moda dünyasını şekillendirmesine imkan tanıyor. Bu yarışmayla sektörün yeni trendlerine yön veren çok özgün tasarımlar ve tasarımcıların ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

Sunuculuğunu Burcu Esmersoy'un yaptığı IF Wedding Fashion İzmir'in açılışına Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, yabancı satın almacılar, modacılar, sektör profesyonelleri, tasarımcılar, moda dernek ve federasyonların başkanları ile temsilcileri ve bürokratlar katıldı. IF Wedding Fashion İzmir, 19 Kasım tarihine kadar Fuar İzmir'de devam edecek.

"Şehrimize hayırlı olsun"

İzmir'i evrensel sanat üretiminin cazibe noktalarından biri haline getirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Tunç Soyer, "Doğayla, birbirimizle, geçmişimizle ve değişimin kendisiyle uyumu esas alan döngüsel kültür ilkesiyle çalışıyoruz. Yarattığımız bu kültür ekosisteminin temel sonucu ise ülkemiz ve dünyanın farklı yerlerindeki yatırımcıları İzmir'de buluşturmak. Bu hedeflere ulaşmamızın en önemli kilometre taşlarından olan 15'inci If Wedding Fashion Fuarı'nın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"İhracatımıza katkı sağlamasını diliyorum"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "İzmir ile bütünleşen, İzmir'e çok yakışan bir fuar. Herkes ilgiyle izliyor. Yabancı heyetlerle yapılan görüşmelerle birlikte ihracatımıza ve iç piyasaya katkı sağlamasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Şehrimizde her yıl 30 fuar düzenleniyor. Uluslararası gücü nedeniyle IF Wedding'in ayrı bir yeri var. En bilinen, takip edilen organizasyonların başında geliyor. İzmir olarak Türkiye'deki gelinlik üretiminin yüzde 70'ini karşılıyoruz ve 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, "İzmir'de belediyelerin hazır giyim üreticileriyle yaptığı çalışmaların en büyük örneklerinden biri de bu fuardır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul ise "Fuarımızın 15. Yılında, bu görkemli ve coşkulu açılışta sizlerle olmaktan gururluyum" dedi.

Gelinlik Tasarım Yarışması kazananları belli buldu

Moda dünyasında genç ve yaratıcı fikirleri desteklemeye devam eden ve fuarın en önemli etkinliği olan 12. Gelinlik Tasarım Yarışması'nın ödül töreni de ilk gün yapıldı. Bu yıl "Uyanış"' temasıyla düzenlenen yarışmada finale kalan 15 tasarımcının eserleri podyumda sergilendi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Nurdan Ahsen Fıçıcı birincilik ödülünü Başkan Tunç Soyer'den aldı. Giresun Üniversitesi'nden Hasancan Meşelik'e ikincilik ödülünü Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul verdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Gözde Ağca da üçüncülük ödülünü İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'den aldı.

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi

Fuara 100'ün üzerinde ülkeden 2 binden fazla ziyaretçi kaydı alındı. Fuarda, T. C. Ticaret Bakanlığı ve İzmir Ticaret Odası desteğiyle Alım Heyeti programı düzenlendi. Program kapsamında ziyaretçilerin yüzde 32'si Avrupa'dan, yüzde 30'u Orta Doğu'dan, yüzde 20'si Balkanlar ve Kafkasya Bölgesi'nden, yüzde 10'u ise Amerika ve diğer ülkelerden katılım sağlıyor.

IF Wedding Fashion İzmir'de yabancı katılımcılarla beraber başta İzmir ve İstanbul olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya ve Sakarya'dan yerli katılımcılar da yer alıyor. Amerika, İran, İngiltere, Kanada, Katar ve Lübnan'dan gelen firmalar ürünlerini sergileyerek yerli firmalarla da iş görüşmeleri yapma fırsatı bulacaklar. Toplamda 195 katılımcı fuarda ürünlerini sergileyecek. Dokuzu solo, üçü özel, üçü karma ve Gelinlik Tasarım Yarışması olmak üzere toplam 16 defile yapılacak. Fuar, www. digitalifw. com. tr adresinden dijital ortamda da ziyaret edilip, katılımcı firma yetkilileri ile görüntülü görüşmeler sağlanabilecek.

