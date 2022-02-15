Üretim ve ihracat rekorları kıran TürkTraktör 1 milyonuncu traktörünü üretti

Türk Traktör Genel Müdürü Aykut Özüner, tarımda sürdürülebilirliği ve verimliliği odağına alarak çiftçileri geleceğe hazırlama misyonuyla çalıştıklarını belirterek, "Türk Traktör olarak güçlü olduğu kadar esnek üretim kapasitemizle Türk çiftçisine her zaman en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda 1 milyonuncu traktörün üretilmesiyle, gurur dolu hikayemizde yeni bir sayfa açıyoruz." dedi.

Türk Traktör, önemli bir kilometre taşı olan 1 milyonuncu traktörüne ve şirketin 2021 yıl sonu finansal bilgilerine ilişkin Sakarya Erenler Fabrikası'nda canlı yayımlanan çevrim içi bir basın toplantısı düzenlendi. Salgın şartları nedeniyle basın mensuplarının fiziki olarak katılamadığı toplantıda, Türk Traktör'ün sadece sergi amaçlı ürettiği 1 milyonuncu traktör de sahnede gösterildi.

Özüner, toplantıda yaptığı konuşmada, 1 milyon traktör üretmenin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Bugün traktör pazarında tüm dünyada yıllık üretim adetlerinin 1,6 milyon seviyesinde ve Türkiye'de halihazırda kullanılan traktör parkının da 1,3 milyon civarında olduğunu aktaran Özüner, "Bu göstergeler, Türk Traktör olarak 1 milyoncu üretim adedine ulaşmanın ne kadar önemli bir kilometre taşı olduğunu daha iyi ifade etmektedir. 1 milyonuncu traktörü üretmiş olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Şirket tarihimiz boyunca bu noktaya gelmemize vesile olan eski ve yeni tüm çalışanlarımıza, bayilerimize, yetkili servislerimize, tedarikçilerimize ve hissedarlarımıza bu gururu armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk Traktör için sürdürülebilirlik stratejik öncelikleri arasında"

Türk Traktör için sürdürülebilirliğin stratejik öncelikleri arasında olduğunun altını çizen Özüner, iklim değişimi ve salgın sürecinin sürdürülebilir geleceğin bir tercihten öte bir mecburiyet olduğunu yeniden gözler önüne serdiğini söyledi.

Tarımda sürdürülebilirliği ve verimliliği odağına alarak çiftçileri geleceğe hazırlama misyonuyla çalıştıklarını belirten Aykut Özüner, "Türk Traktör olarak güçlü olduğu kadar esnek üretim kapasitemizle Türk çiftçisine her zaman en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda 1 milyonuncu traktörün üretilmesiyle, gurur dolu hikayemizde yeni bir sayfa açıyoruz." dedi.

Özüner, "Stratejik önemi ve değeri her geçen gün çok daha iyi anlaşılan tarım sektörünün kilit oyuncularından biri olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, öncelikli amaçlarımızdan biri. Modern tarıma yön veren köklü bir kurum olarak beş maddeden oluşan Tarımın Geleceği Vizyonu'nu hazırladık. Bu kapsamda tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaşması için yaptığımız çalışmaları hızlandırmayı, çevre ve iklim değişikliği ile ilgili Türk çiftçisinin algısını güçlendirmek için projeler yürütmeyi, üretimde verimlilik artışı sağlayacak tarım ekipmanlarının geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarına hız vermeyi, doğanın ve Türk tarımının korunması adına inisiyatiflerimizi genişletmeyi ve toplumda sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımdaki dönüşümün, mekanizasyon ve dijitalleşmeyle gerçekleşeceğini belirten Özüner, "Türkiye'nin ve dünyanın her yerine yayılmış, bugüne kadar ürettiğimiz 1 milyonu aşan traktörümüz ile sadece dün ve bugün değil gelecekte de tarımın, Türkiye'nin en büyük değeri olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Türk Traktör olarak, gelecek vizyonumuzu, tarımda sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve verimliliği artırmak üzerine kurduk." dedi.

-Üretim ve ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı

Şirketin 2021 yılı finansal verilerine dair bilgiler de paylaşan Özüner, şunları kaydetti:

"Dünyanın 4. büyük traktör pazarı olan Türkiye'de, Türk Traktör olarak liderliğimizi 2021 yılında da sürdürdük. Son 35 yılda toplamda 23 kez pazar lideri olduk, son 15 yıldır ise bu liderliğimiz kesintisiz olarak devam ediyor. New Holland markamız pazardaki liderliğini sürdürürken, Case IH markamız pazarda 2. sıraya yükselme başarısını gösterdi. Traktör üretimimizi 2021'de yüzde 41 artırarak tarihimizdeki en yüksek üretim adedi olan 48 bin 560'a ulaştık. Ayrıca ihracatımızı 2021'de yüzde 29 artırarak 16 bin 176 adede çıkarttık ve böylece yeni bir rekora daha imza atmış olduk. Toplam satış adedimizi yüzde 40 artırırken, ciromuzu da 11 milyar 644 milyon TL'ye yükselttik. Faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile yüzde 13,5 ve yüzde 14,9 oldu. Tüm bu sonuçlarla birlikte, 2021'i 1 milyar 322 milyon TL net karla tamamladık."

"Toprağa hayat veren herkesin yanında olacağız"

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, konuşması sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Tarımın gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Özüner, "Sadece dün değil, bugün de değil, gelecekte de tarımın Türkiye'nin en büyük değeri olması için var gücümüzle ekip olarak çalışacağız. TürkTraktörü olarak bizler, tarımı dönüştürerek geleceğe hazırlamak için varız. Bugünün ve geleceğin tarımını gören, toprağa hayat veren herkesin yanında olacağız. 1 milyonuncu traktör önemli bir kilometre taşı, her geçen sene yeni başarılarla da tarihimize izler bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

Traktöre olan talep devam etmeye başladı, hızla arttı"

Çiftçinin traktör talebinin salgın döneminde izlediği trende değinen Özüner, şunları kaydetti:

"Aslında geriye bakmak lazım. 2018 ve 2019'a bakarsak, 2018'den sonra sadece traktör pazarında değil, genel olarak bir çok endüstride bir daralma yaşanmıştı. Bundan traktör pazarı da etkilendi. 2019'un ikinci yarısıyla birlikte zaten pazar normalleşme yolunda ivmelenmeye başlamıştı. 2017'de 70 bin olan pazar, 2018'de 48 binlere ve 2019'da da 25 binlere kadar düşmüştü. Özellikle 2020 başında da pandemi süreciyle birlikte aslında çok kısa bir süre, bir aylık bir sürede bir belirsizlik vardı. Ama ondan sonra birçok sektörde, aslında birçok endüstriyel sektörde olduğu gibi traktöre olan talep devam etmeye başladı, hızla arttı. Dolayısıyla 2020 yılında pazar tekrar 2018'deki 48 bin seviyelerine doğru yükseldi. Bu sene de 64 bin adede yükseldi. Dolayısıyla sadece pandemi olarak görmemek lazım, pandeminin de yarattığı etkiyle birlikte zaten normalleşmesini beklediğimiz traktör pazarı 2021 yılında aslında olması gereken seviye geldi."

Özüner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama özellikle 2020 ve 2021'e baktığımız zaman belli bölgelerde, belli ürün ailesinde sorunlar olabilmekle birlikte genel olarak tarımın pozitif seyrettiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla çiftçi gelir-gider seyrinde daha pozitif bir ortam gördük. Özellikle başta traktör olmak üzere hem traktör hem diğer ekipman satışlarımızda da olumlu etkisini gördük bunun."

Bu yılki Türk traktör pazarının 53-58 bin bandında gerçekleşmesini beklediklerini bildiren Özüner, üretimin 2021'e benzer seviyelerde gerçekleşmesini, ihracatın ise artmasını öngördüklerini söyledi.

Traktör üretiminde yerlilik oranının yaklaşık yüzde 90 olduğu bilgisini paylaşan Özüner ayrıca 2021 yılı karına yönelik temettüyü 1,2 milyar TL olarak belirlediklerini ve bunu yönetim kurulunun onayına sunduklarını sözlerine ekledi.