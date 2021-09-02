Üretim ve ihracat odaklı sektörün 'küresel' buluşması için geri sayım
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Üretim ve ihracat odaklı sektörün 'küresel' buluşması için geri sayım

Üretim ve ihracat odaklı sektörün 'küresel' buluşması için geri sayım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bu yılın ilk altı ayında üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38, ihracatını ise yine aynı dönemde yüzde 45 oranında artıran ağaç işleme makineleri sektörünün küresel ölçekteki tek buluşması için geri sayım başladı.

Bu yılın ilk altı ayında üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38, ihracatını ise yine aynı dönemde yüzde 45 oranında artıran ağaç işleme makineleri sektörünün küresel ölçekteki tek buluşması için geri sayım başladı.

Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya Bölgesi'ndeki en büyük buluşma noktası olan Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech, 9 Ekim'de kapılarını açıyor. Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği önderliğinde organize edilen fuarda, yeni nesil fuarcılığın tüm detayları bir kez daha net bir şekilde ortaya konulacak.

Fuarda, 60 ülkeden yabancı alımcılar İstanbul'da buluşacak. Sektörün yıllardır tek buluşma noktası olan fuar aynı zamanda ulusal, bölgesel ve uluslararası şirketler için önemli bir iş birliği platformu olma özelliği de taşıyor.

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği Başkanı İsmet Toktaş, fuarı geçen yıl pandemi koşullarına rağmen iptal etmediklerini ve zor şartlarda gerçekleştirilen etkinliğin katılımcılardan tam not aldığını belirterek, "Pandemi şartlarında nasıl fuar düzenleneceği konusunda dünyaya örnek olarak 2020'de edindiği tecrübeyle bu yıl çok daha başarılı bir fuara imza atacağız. Ayrıca, fuar sırasında sipariş alma oranı yüzde 56 olurken, fuar sonrasında sipariş alma oranı yüzde 63 seviyelerine çıktı. Diğer yandan dernek olarak üyelerimizin alternatif ihracat pazarı çeşitliliği artırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Bu bağlamda üyelerimiz için 'Nokta Atışı Hedef İhracat Pazarları' başlıklı bir rapor hazırladık. Ülkemizin toplam ihracatına sürekli katkı vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Üretim ve ihracat odaklı sektörün 'küresel' buluşması için geri sayım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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