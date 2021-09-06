Üretim düştü, fiyatlar ikiye katlandı
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Üretim düştü, fiyatlar ikiye katlandı

Üretim düştü, fiyatlar ikiye katlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kızılcık üretiminin yarıdan fazla düşmesi üzerine fiyatlar 20 TL'ye kadar yükseldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kızılcık üretiminin yarıdan fazla düşmesi üzerine fiyatlar 20 TL'ye kadar yükseldi.

Kızılcık fiyatlarının yükselmesini kızılcık ağaçlarının kışın dondan zarar görmesine ve kuraklığa bağlayan üretici İsmail Altınok," Geçen yıl 10 kızılcık ağacından 500 kilogram ürün elde ettim. Bu yıl ise aynı ağaçlardan ancak 150 kilogram kızılcık meyvesi toplayabildim. Geçen yıl en son kızılcığın kilosunu 7,5 TL'den satmıştım, şu an ise 15-20 TL arasında satılıyor. Çünkü kızılcık rekoltesinde yüzde 70'e yakın düşüş oldu. Yöremizde yaygın olarak kızılcıktan ekşi tarhana, marmelat, komposto ve reçel yapılmaktadır" dedi.

Kızılcık suyunun, yüksek kolesterol ve kalp yetmezliği gibi sıkıntıları olan hastaların kalp sağlığını olumlu yönde etkilediği, kızılcık meyvesinin yaşam kalitesini yükselttiği ve uyku problemi yaşayanlara iyi geldiği biliniyor. - KÜTAHYA

Üretim düştü, fiyatlar ikiye katlandı
Üretim düştü, fiyatlar ikiye katlandı
Üretim düştü, fiyatlar ikiye katlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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