Üretim durmasın diye veterinerler iş başında
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Güngören

Üretim durmasın diye veterinerler iş başında

Üretim durmasın diye veterinerler iş başında Veteriner Ramazan Güngören, "Biz 7/24 görevimizin başındayız" Çiftlik sahibi Mehmet Türkmen;

19.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:10
Üretim durmasın diye veterinerler iş başında

Üretim durmasın diye veterinerler iş başında

Veteriner Ramazan Güngören,

"Biz 7/24 görevimizin başındayız"

Çiftlik sahibi Mehmet Türkmen;

"Böyle giderse besici bu işi yapmayacak"

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında veterinerler üretimin durmaması için var güçleriyle çalışıyor.

Türkiye'de korona virüs (Covid-19) önlemleri dahilinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yasaklar kapsamında bazı meslekler işlerine devam ederken, bu meslek guruplarına dahil olan veterinerler de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hayvancılık sektöründe üretimin devam edebilmesi için gerekli kontrolleri yapan veterinerler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve hastalık kapmamaları ilaç desteği de uyguluyorlar. Eskişehir'de bulunan bir çiftlikte hayvanların kontrollerini gerçekleştiren Veteriner Ramazan Güngören, çalışmaya 7/24 devam ettiklerini ifade ederken, "Büyükşehirlerde uygulanan sokağa çıkma yasağından biz veteriner hekimler muhafız. Tarımsal üretimin devamlılığı için biz hayvanların sağlık kontrollerini yapıyoruz. 7/24 görevimizin başındayız. Hayvanların koruyucu aşılamalarını yaptık ve hastalığı olan hayvanları tedavi ediyoruz. Halkımızın daha sağlıklı, güvenli ve ilaç kalıntısız et tüketmeleri için elimizden geleni sahada uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Böyle giderse besici bu işi yapmayacak"

Çiftlik sahibi Mehmet Türkmen ise sokağa çıkma yasağına rağmen veterinerin gelip kontrol yaptığını ifade etti. Yem fiyatların yapılan zammı da eleştiren Türkmen, "Hayvanlarımızın genel kontrol ve temizliğini, hastalık durumunu veteriner hekimimiz kontrol etti. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen veterinerimiz geldi ve hayvanlarımızın sağlık kontrollerini yaptı. Biz de vatandaşa iyi hizmet vermek için hayvanlarımızın genel sağlık kontrollerini aksatmıyoruz. Biz besiciler olarak biraz şikayetçiyiz, çünkü durmadan yeme zam geliyor. 1 ay içerisinde yeme 20 TL zam geldi. Ham madde eksikliği olduğu için bu yeme sürekli zam geliyor. Söz konusu durumlar bahane edilerek her şeye zam yapılıyor. Pazartesi günü de yeme 5-6 TL kadar zam gelecek. Vatandaş da dolayısıyla biz eti pahalı yiyoruz diyor haklı olarak. Biz eti 35 TL'ye veriyoruz, kasapta 60 TL'ye satılıyor. Bunda üreticinin bir suçu yok. Böyle giderse besici bu işi yapmayacak"

Üretim durmasın diye veterinerler iş başında

Kaynak: İHA

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