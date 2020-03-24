“Üretim duracaksa devletin kararı olsun” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin üretim üsleri ile 4 saatlik video konferans yaparak koronavirüs salgınına karşı fabrikaların nasıl bir tedbir alması gerektiğini konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin üretim üsleri ile 4 saatlik video konferans yaparak koronavirüs salgınına karşı fabrikaların nasıl bir tedbir alması gerektiğini konuştu. Kaynak: Dunya.com