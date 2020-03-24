“Üretim duracaksa devletin kararı olsun”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin üretim üsleri ile 4 saatlik video konferans yaparak koronavirüs salgınına karşı fabrikaların nasıl bir tedbir alması gerektiğini konuştu.
24.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:39
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin üretim üsleri ile 4 saatlik video konferans yaparak koronavirüs salgınına karşı fabrikaların nasıl bir tedbir alması gerektiğini konuştu.
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Kaynak: Dunya.com