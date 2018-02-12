Üretim başlamadan yurtdışından talep almaya başladılar

Yunusemre Muhtarlar Derneği tarafından dezavantajlı kadınları istihdama katmak amaçlı hazırlanan 'Yunusemre kadınlarından istihdam atağı' projesinde 'Mesir kokulu mum' üretimi için ilk eğitim başladı

Teorik eğitimle başlayan ve 120 saat sürecek olan kursun sonunda 25 kursiyerden 10 tanesi istihdam edilecek

Bedriye Pehlivan: "Kurs süresince 25 kadınımız istihdam edilmiş ve kurstan faydalanmış olacak. Kurs sonunda 10 kadınımızın istihdam edilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız"

"Özellikle yurtdışından şuanda bile 'Ne zaman üretime geçeceksiniz' diyenler var"

"Asıl amacımız kadının istihdam edilmesi. İnşallah amacına da ulaşacağız çünkü güzel geri dönüşler alıyoruz"

MANİSA - Yunusemre Muhtarlar Derneği tarafından dezavantajlı kadınları istihdama katmak amaçlı hazırlanan 'Yunusemre kadınlarından istihdam atağı' projesinde 'Mesir kokulu mum' üretimi için ilk eğitim başladı. Henüz üretime geçmeyen Mesir Kokulu mumlar için yurtdışından çok fazla talep aldıklarını kaydeden Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, "Özellikle yurtdışından şuanda bile 'Ne zaman üretime geçeceksiniz. Ne zaman bize numuneler gelecek? Ona göre tanıtımlarını yapmak istiyoruz' diyenler var" diyerek bunun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilk kez bir Muhtarlar Derneği projesi olarak onaylanan yaklaşık 22 bin TL bütçeli 'Yunusemreli kadınlardan istihdam atağı' projesi kapsamında ev hanımı kadınların istihdama katılmasını sağlamak amacıyla Manisa'nın ünlü Mesir Macunundan esinlenilerek yola çıkılan Mesir Kokulu mum üretimi öncesinde 25 kursiyer ilk eğitimlerine başladı. Yunusemre Halk Eğitim Merkezinde yaklaşık 120 saat sürecek olan eğitimlerin sonunda kursiyerler arasından seçilecek olan 10 kadın atölye üretiminde istihdam edilecek. Taleplerin yoğun olması durumunda istihdam edilecek olan kadın sayısının daha da artması bekleniyor.

Verilen ilk eğitim öncesi Yunusemre Halk Eğitim Merkezinde bir açıklama yapan Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı ve Laleli Muhtarı Bedriye Pehlivan, "Yunusemre Muhtarlar Derneği olarak yazmış olduğumuz 'Yunusemre Kadınlarından istihdam atağı' projemizin kursu başladı. Dernek olarak yazmış olduğumuz bu projede kadınlarımız Mesir kokulu mum üretecekler ve kendileri için bir gelir kaydedecekler. İstihdam oluşturmaya çalışacağız zaten projemizin amacı da dezavantajlı grup olan kadınlarımıza istihdam sağlamak. Konu Mesir kokulu mum olunca, şehrimizin tanınmasına hem yerelde hem ulusalda tanıtılması anlamında bir misyon üstlenmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Ar-Ge çalışmalarımızı da başlattık. İlk kez bir muhtar derneği olarak İçişleri Bakanlığının onayladığı projeye sahip olmuş olduk. Bu anlamda sorumluluğumuzun bilincinde olan bir derneğiz" dedi.

Kursiyerlere günlük 25 TL ücret

Kursiyerlerin İŞKUR'dan destekli ücretli bir kursa başladıklarını kaydeden Pehlivan, "Günlük 25 TL ücret alacaklar. Yaklaşık 25 kadınımız bu projede kursiyer olacak. 120 saatlik bir program dahilinde Eda Yılmaz hocamız ile birlikte kursiyerlerimiz mum yapma eğitimine başlamış olacaklar. Kursumuzu Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenledik. Kursiyerlerimiz kurs süresince burada olacak ve eğitimler halk eğitim merkezi müdürlüğünün kontrolünde devam edecek. Projenin denetimin de ise İl Dernekler Müdürlüğüyle de sürekli iletişim halinde olacağız. Yapmış olduğumuz çalışmanın detaylandırılmasında veya yol göstermede bize yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

Mesir kokulu mumu önemsediklerinin altını çizen Pehlivan, "Mesir'in macunu, lokumu yenilip biten kısımda ancak Mesir kokulu mumda yapacağımız tasarımlar, objeler, onlarda kullanacağımız kalıplar sayesinde gerek kurumların, gerek belediyelerin gerekse özel sektörün tanıtımını ve şehrin tanıtımını bu anlamda öncü olarak yüklenmeyi hedefledik. Kursiyerlerimiz hem öğrenecekler hem üretecekler hem kendi bütçelerine katkı sağlayacaklar. Biz de böylece dezavantajlı kadın grubuna istihdam oluşturmanın sevincini yaşamış olacağız" diye konuştu.

İstihdam sayısı artabilir

Kurs sonunda atölye kısmında 10 kadının istihdam edileceğini, taleplerin yoğunluğuna göre istihdam edilecek kadın sayısının daha da artabileceği Pehlivan şunları söyledi:

"Kurs süresince 25 kadınımız istihdam edilmiş ve kurstan faydalanmış olacak. Biz daha sonra dernek olarak bunun atölye çalışmalarını başlatacağız ve yaklaşık 10 kadınımızın istihdam edilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Amacımız onları istihdam edebilmek. Burada çok güzel talepler alıyoruz, çok güzel tepkiler alıyoruz. Özellikle yurtdışından duyup da yada buradan bilgi veren arkadaşlar aracılığıyla şuanda bile 'Ne zaman üretime geçeceksiniz. Ne zaman bize numuneler gelecek? Ona göre tanıtımlarını yapmak istiyoruz' diyenler var. Bu da bizim için çok sevindirici. Bu işin pazarlamasıyla ilgili bizlerle çalışmak isteyenler var. Projemiz onaylandığından beri çok güzel geri dönüşümler alıyoruz. Bu da kadınlarımızın faydasına olacak. Atölyelerimizi oturttuktan sonra belki 10 değil daha fazla kadınımızı istihdam edindirmiş olacağız. Bu anlamda Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'ten ilk siparişimizi aldık. Kendisi her zaman bize destek oluyor. İnşallah diğer belediyelerimiz, diğer kurumlarımızdan da yavaş yavaş üretim başladıktan sonra siparişleri toparlayacağız. Her aldığımız sipariş kadınlarımızın gelirine katkı sağlamış olacak. Biz dernek olarak sadece burada bu işin projenin başında olan kişileriz. Asıl amacımız kadının istihdam edilmesi. İnşallah amacına da ulaşacağız çünkü güzel geri dönüşler alıyoruz. Artık Mesir'İ kokusuyla da insanları buluşturmaya, tanıştırmaya çalışıyoruz. Mum ülkemizde pek fazla olmasa da yurtdışında çok çok önemli. bu nedenle bizim fuarlardaki çalışmalarda zannediyorum iyi dönüşümler sağlanacak."

Yeni bir konu öğrenmek için kursa katıldığını belirten kursiyerlerden ev hanımı Özlem Yörük, "Yeni bir şeyler öğrenmek ve aile bütçemize katkıda bulunmak için katıldım" derken diğer kursiyerler de aile bütçelerine katkı sağlayacakları bir kursa katılmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Yunusemre Halk Eğitim Müdürü Aynur Özdemir ise şunları söyledi:

"Yunusemre Muhtarlar Derneğimizle yapılmış bir çalışma sonucu bu kursu açtık. Çalışmamızda Mesir kokulu mum yapımı öğretilecek. Kurum binamızda çalışmalara devam edilecek. İŞKUR kursiyerlerimize günlük 25 TL ücret verecek. İnşallah kursun sonunda güzel ve değişik bir çalışma olacak."

25 ev hanımı kadının katıldığı kursta ilk dersi veren eğitmen Eda yılmaz ise mumların nasıl yapılacağı ve derslerde işlenecek konular hakkında kursiyerleri bilgilendirdi.