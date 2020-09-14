"Üretim atağı pandeminin izlerini ortadan kaldırıyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Üretim atağı pandeminin izlerini ortadan kaldırıyor"

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şahintaş, Türkiye'nin sağlam temellere dayanan ekonomisiyle üretimde pandeminin oluşturduğu tahribatın izlerini silmeye başladığını söyledi.

14.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:10

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şahintaş, Türkiye'nin sağlam temellere dayanan ekonomisiyle üretimde pandeminin oluşturduğu tahribatın izlerini silmeye başladığını söyledi.

Temmuz ayı sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Şahintaş, aylık bazda yüzde 8,4 ve yıllık bazda ise yüzde 4,4 olarak açıklanan verilerin yeniden büyümeye işaret ettiğini belirtti. Aylık bazda tüm alt kalemlerin pozitif gerçekleştiğini ifade eden Şahintaş, "Hükümetimizin acil eylem planları ve ülkemizin güçlü geleceğine inanan yatırımcıları sayesinde artan üretim iştahı, pandeminin izlerini silmeye başladı. Küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, yılın üçüncü çeyreğinde büyüme oranlarımızın yeniden artış ivmesi kazanacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kredi derecelendirme kuruluşlarına cevap

Türkiye'nin yıllık sanayi üretimi rakamlarıyla İrlanda, Norveç ve Çin'in ardından dördüncü sıraya, aylık üretim rakamıyla da Portekiz ve İspanya'nın ardından üçüncü sıraya yerleştiğine dikkat çeken TÜMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Şahintaş, "Ülkemizin üretim, istihdam ve ihracat performansına katkı sağlayan tüm sanayicilerimizi yürekten kutluyorum. İş dünyamızın motivasyonunu artıran ve hepimiz için moral kaynağı olan bu üretim atağı, aynı zamanda ülkemizin notunu ekonomik gerekçelerin uzağında bir değerlendirmeyle düşüren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına da cevap niteliği taşıyor. Türkiyemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda azimle çalışmaya devam edeceğiz." dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Emmanuel Macron Erol Mütercimler
Magazin Hadise Erol Evgin Ferhat Göçer Gonca Vuslateri
Spor Falcao Gökhan Töre Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Milli Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: "Üretim atağı pandeminin izlerini ortadan kaldırıyor" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 16:11:34. #1.15#
title