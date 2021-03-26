Üretilen linyitin yüzde 82'si termik santrallerde yakıldı
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Üretilen linyitin yüzde 82'si termik santrallerde yakıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Üretilen linyitin yüzde 82'si termik santrallerde yakıldı

Türkiye genelinde Ocak ayında üretilen toplam 5.5 milyon ton linyitin yüzde 82'sine karşılık gelen 4.49 milyon tonu termik santrallara teslim edildi.

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Türkiye genelinde Ocak ayında üretilen toplam 5.5 milyon ton linyitin yüzde 82'sine karşılık gelen 4.49 milyon tonu termik santrallara teslim edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Ocak ayında taşkömürü teslimatının yüzde 54.7'si termik santrallere, yüzde 14.6'sı kok tesislerine, yüzde 14.1'i demir-çelik dışındaki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 82'si termik santrallere ve yüzde 10.3'ü demir-çelik dışındaki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97.8 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Ocak ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti; buna göre, üretimin teslimatları karşılama oranı linyitte yüzde 100.4, taşkömürü kokunda yüzde 76.9 ve taşkömüründe yüzde 2.7 olarak hesaplandı.Linyit satılabilir üretimi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2.2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 azalışla 5 milyon 498 bin 290 tona geriledi.Taşkömürü satılabilir üretimi de aylık bazda yüzde 9.5 ve yıllık bazda yüzde 10.8 düşerek 96 bin 29 tona geriledi.Taşkömürü koku satılabilir üretimi de aylık bazda yüzde 1.3 ve yıllık bazda yüzde 2.1 artışla 388 bin 378 tona yükseldi.Taşkömürü ithalatı Ocak'ta aylık bazda yüzde 4.0 artarken, yıllık bazda yüzde 12.4 azalarak 3 milyon 426 bin 610 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü koku ithalatı da aylık bazda yüzde 27.4, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.9 azaldı. (Grafik)

 


Üretilen linyitin yüzde 82'si termik santrallerde yakıldı
Üretilen linyitin yüzde 82'si termik santrallerde yakıldı
Üretilen linyitin yüzde 82'si termik santrallerde yakıldı
Üretilen linyitin yüzde 82'si termik santrallerde yakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:48:55. #1.15#
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