Üretilen Ballar Satışa Sunuldu

Muş'ta arıcılar, Zoveser, Andok, Kurtuk dağları ve Üçevler bölgesinin yüksek kesimlerindeki yaylalarda ürettikleri balları satışa sundu.



Muş Arı Yetiştiriciler Birlik Başkanı Fırat Pekbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muş'un büyük bir arıcılık potansiyeline sahip olduğunu söyledi.



Kentin bitki kaynakları bakımından zengin bir yapıya sahip olduğunu belirten Pekbay, "Kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadan bal üretiliyor. Mera ve yaylalar, arıcılık bakımından oldukça büyük avantaj sağlamaktadır. 2 bin 500 ve 3 bin rakımlı ve bin bir çeşit çiçeği olan Kurtuk, Zoveser, Üçevler ve yaylalarında her yıl yaklaşık 60, 70 bin kovanlı gezgin aracı konaklamaktadır." dedi.



Pekbay, şunları kaydetti:



"Muş'ta bu yıl, 365 arıcıya ait 36 bin 590 kovandan 730 ton bal üretildi. Muş balı tercih edildiği için burada üretilen ballar, İstanbul, İzmir Ankara gibi şehirlere gönderilmektedir. Arıcılıkta yaptığımız uygulama ile ürettiğimiz ballar birinci sınıf ve organik üretim kalitesinde. Bu balın içerisinde hiçbir katkı ve takviye gıda maddesi yoktur. Bu balları halkın tüketimine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. "



Üretici Abdullah Uyanık ise yaklaşık 20 yıldır arıcılık yaptığını dile getirerek, "Ürettiğimiz bal tamamen organiktir. Çünkü bölgemizde bitki zenginliği çok. Dört, beş çeşit bal üretiyoruz. Mevsim olarak mayıs ayında bal üretimine başlıyoruz. Bu yıl verim çok güzel. Bin kovandan 20 ton bal ürettik. Balın kalitesine göre kilosu 15 liradan başlayarak, 120 liraya kadar yükseliyor." diye konuştu.