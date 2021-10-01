ÜRETİCİYE EKİM AYINDA REKOR DESTEK ÖDEMESİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÜRETİCİYE EKİM AYINDA REKOR DESTEK ÖDEMESİ

Habermetre - Haberler | Toplum
ÜRETİCİYE EKİM AYINDA REKOR DESTEK ÖDEMESİ

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, iklim değişikliğinin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin üreticiye yansımaması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, çiftçilere Ekimde toplam 773 milyon 269 bin lirayla rekor destek ödemesi yapacaklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, iklim değişikliğinin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin üreticiye yansımaması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, çiftçilere Ekimde toplam 773 milyon 269 bin lirayla rekor destek ödemesi yapacaklarını söyledi.

Pakdemirli, sadece ülkenin değil tüm dünyanın olumsuz koşullardan etkilendiğini, buna rağmen tüm imkanların Türk çiftçisi, üreticisi için seferber edildiğini dile getirdi.

Bu yıl tarımsal destek ödemelerinin yüzde 77 oranında gerçekleştirildiğini ifade eden Pakdemirli, 2021 için belirlenen destek tutarının toplam 16, 8 milyar lirasının çiftçilere ödendiğini bildirdi.

Pakdemirli, iklim değişikliği ve salgının olumsuz koşullarına rağmen üretici ve yetiştiricinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Büyük fedakarlıkla ve özveriyle üretmeye devam eden çiftçimizin tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmasına destek olacağız. Tüm varlığımızla ve gücümüzle üretim için çaba göstereceğiz. Çiftçimiz ürettikçe bizim de yanında olduğumuzu görecek. " diye konuştu.

ÇİĞ SÜTE REKOR DESTEK

Ekimde yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli şunları kaydetti:

"Ekim ayında rekor destek ödemesi yapacağız ve ödemeler bugün hesaplara geçecek. Buna göre, çiğ süt desteği (Ocak-Şubat-Mart) 261 bin 584 çiftçi, toplam 706 milyon 136 bin 472 lira destek ödemesi alacak.

Hayvan hastalıkları tazminatından 1462 çiftçi toplam 31 milyon 552 bin 734 lira ödeme alırken, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 1378 çiftçi toplam 27 milyon 81 bin 833 lira alacak. Diğer destekler ise şöyle olacak; hububat ve baklagil desteği için 1243 çiftçi toplam 6 milyon 556 bin 177 lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için 281 çiftçi 1 milyon 163 bin 809 lira ve yem bitkileri desteği için 471 çiftçi 778 bin 308 lira. Böylece Ekim ayında 266 bin 419 çiftçiye toplam 773 milyon 269 bin 333 lira destek ödemesi yapılacak. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Seyit Torun Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Caner Cindoruk Seda Sayan Gülben Ergen
Spor Lionel Messi Salih Uçan Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mimar Sinan Demir Çelik Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÜRETİCİYE EKİM AYINDA REKOR DESTEK ÖDEMESİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 13:43:53. #1.17#