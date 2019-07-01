Üreticiye destek olmak için vatandaşlara 15 ton karpuz dağıtıldı

Karpuzun kilosunun 25 kuruşa düşmesiyle zor günler geçiren üreticiye destek olmak için alınan 15 ton karpuz vatandaşa dağıtıldı

ADANA - Adana'da karpuzun tarlada ortalama 25 kuruşa düşmesiyle, Çukurova Belediyesi 15 ton karpuz alıp üreticiye destek olurken ücretsiz dağıtılan karpuzları almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ürünü tarlada kalma tehlikesi altında zor günler geçiren karpuz üreticisine destek amacıyla 15 ton karpuz satın aldı. Çetin, tır dolusu karpuz vatandaşlara bedava dağıtıldı.

Adana Kabzımallar Odası Başkan Ali Batman ve hal esnafı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaretinde sorunlarını dile getirdi. Ali Batman, karpuz üreticisinin sorunlarını anlattı, üreticinin ürününün tarlada kalma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Başkan Çetin, üreticinin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Üreticiye moral vermek amacıyla böyle bir uygulamaya gittik" dedi.

Üreticinin durumunun kendisini üzdüğünü belirten Başkan Soner Çetin, karpuz üreticisine moral vermek ve destek olmak istediğini ifade etti. Bir zamanlar Adana'nın tarımın başkenti olarak anıldığını söyleyen Başkan Çetin, "Ama bugün üreticinin zor durumda olması bizi derinden yaraladı. Zaman zaman narenciye zaman zaman da soğan üreticisine moral vermeye destek olmaya çalıştık. Şimdi de karpuz üreticisinin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

Görüşmede, üreticiye moral olması için başlangıç olarak 15 ton karpuz alacağını belirten Başkan Çetin, bu sözünü anında tuttu ve kamyonlarla gelen karpuzu vatandaşa dağıtmaya başladı.

Karpuz yüklü kamyonun başına geçen Başkan Soner Çetin, vatandaşlara kendi elleriyle karpuz dağıtırken, üreticiye desteğinin devam edeceğinin sözünü verdi. Çukurovalılar Başkan Soner Çetin'in bu yaklaşımını takdirle karşıladıklarını dile getirdiler.

Kaynak: İHA