Üreticiye destek meyvelerini verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki Tarım AŞ'nin desteğiyle üretime başlayan çiftçiler, ticari değeri ve kullanım çeşitliliğinin her geçen yıl arttığı yaban mersininden ürün almaya başladı.

2.08.2019 16:46
Üreticiye destek meyvelerini verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki Tarım AŞ'nin desteğiyle üretime başlayan çiftçiler, ticari değeri ve kullanım çeşitliliğinin her geçen yıl arttığı yaban mersininden ürün almaya başladı.

Kaynak: Dunya.com

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