Üreticiye destek meyvelerini verdi
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki Tarım AŞ'nin desteğiyle üretime başlayan çiftçiler, ticari değeri ve kullanım çeşitliliğinin her geçen yıl arttığı yaban mersininden ürün almaya başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki Tarım AŞ'nin desteğiyle üretime başlayan çiftçiler, ticari değeri ve kullanım çeşitliliğinin her geçen yıl arttığı yaban mersininden ürün almaya başladı.
Kaynak: Dunya.com
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