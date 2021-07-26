ÜRETİCİYE DESTEK HASADI DEVAM EDİYOR
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ÜRETİCİYE DESTEK HASADI DEVAM EDİYOR

ÜRETİCİYE DESTEK HASADI DEVAM EDİYOR
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik olarak zor günlerden geçen üreticiler için 2020 yılı Temmuz ayında 6 ilçe belediyesi ile imzaladığı "Tarım Alanlarının Üretimde Kullanılması Protokolü" kapsamında ekilen tarlalarda hasat çalışmaları Seyitgazi ile devam etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik olarak zor günlerden geçen üreticiler için 2020 yılı Temmuz ayında 6 ilçe belediyesi ile imzaladığı "Tarım Alanlarının Üretimde Kullanılması Protokolü" kapsamında ekilen tarlalarda hasat çalışmaları Seyitgazi ile devam etti.

2020 yılı Temmuz ayında belediye meclisinde alınan kararla Büyükşehir Belediyesi ile Alpu, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi, Sivrihisar, Mihalgazi ilçe belediyeleri arasında tarım alanlarının üretimde kullanılması için protokol imzaladı. Protokol kapsamında tarıma elverişli olan Büyükşehir Belediyesi arazileri, ilçe belediyeleri tarafından ekildi. Geçtiğimiz haftalarda Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve Başkan Yardımcısı Mesut Atlı ile incelenen tarlalardan Yenikent Mahallesi'nde bulunan 50 dönümlük arpa tarlasının hasadı yapıldı.

Tohumluk ve hayvan yemi olarak dağıtılacak olan ürünlerin ekimini ve hasadını yapan ilçe belediyelerine teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Tarım ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlara hep birlikte çalışarak destek olacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre

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