Üreticiye 225,5 bin tıbbi aromatik fide desteği

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini Samsun'un tüm ilçelerine yaymak için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, Bafra, Havza ve 19 Mayıs ilçelerinde toplam 225 bin 500 adet fide, üreticilere verilerek toprakla buluşturuldu.

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini Samsun'un tüm ilçelerine yaymak için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, Bafra, Havza ve 19 Mayıs ilçelerinde toplam 225 bin 500 adet fide, üreticilere verilerek toprakla buluşturuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, birim alandan katma değeri yüksek ürün elde etmek ve birçok sektörde kullanım alanı olan ürün yetiştirmek için alım garantili "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" başlattı. Projeyle köylerde ekonomik girdisi yüksek ürünlerin yetiştirilerek kırsal alanların cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Büyükşehir danışmanlık hizmeti de verecek

Fide desteği verilen ilçelerden biri olan Havza Kale Mahallesi'nde üreticilere ayrıca tarla içi damla sulama desteği de verildi. Dağıtım töreni ile birlikte dikimine başlanan tıbbi aromatik bitkilerin hasat ve pazarlamaya kadar tüm aşamaları da yerinde incelenerek Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından danışmanlık hizmeti verilecek.

"Üreticinin geliri artacak"

Destek ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz, "Havza, 19 Mayıs ve Bafra'da olmak üzere şu an üreticilerimize 94 bin 500 adet tıbbi nane, 63 bin adet tıbbi adaçayı ve 68 bin adet ekinezya olmak üzere 225 bin 500 adet fide desteği verdik. Verdiğimiz tüm desteklerle ana hedeflerimizden birisi de kırsalda yaşayan vatandaşımızın gelirini artırmak. Bugüne kadar çok önemli projelerde başarılar elde ettik. İnşallah bu tıbbi aromatik bitkilerle de Samsun için güzel yol kat edeceğiz" dedi.

"Tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği yaygınlaştırılmalı"

Verilen destekten faydalanan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür eden çiftçi Gülşen Hekimoğlu, "Dönüşüm Kadın Kooperatifi başkanıyım. 2 yıldır kendi imkanlarım ile tıbbı aromatik bitki üretimi ile uğraşıyorum. Bugün bize tıbbi nane, adaçayı ve ekinezya desteği verildi. Bize verilen tüm destek için çok teşekkür ediyorum. Şehrimizde katma değeri yüksek olan bu ürünün yaygınlaştırılması en büyük arzumuz" diye konuştu.

Kale Mahallesi sakinlerinden Mahmut Karcı ve Muhtar İbrahim Teber de çiftçiye ve üretime yönelik tüm destekler için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Samsun için yeni bir sayfa açmayı hedefliyoruz"

Tıbbi aromatik bitkilerle Samsun için yeni bir sayfa açılacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tarıma, üreticimize ayrı bir önem veriyor, üreticilerimizin ürettiği ürününde hakkını almasını istiyoruz ve gelir düzeylerinin artmasını hedefliyoruz. Büyükşehir olarak tarımsal hizmetlerimizin hepsi birbirini tamamlayan ve üreticilerimize destek olan hizmetler. Samsun'umuz da tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini artırarak üreticilerimizin gelirini artırmayı ve tıbbi aromatik bitkilerle Samsun için yeni bir sayfa açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı