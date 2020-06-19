Üreticiye, 1 milyar 469 milyon 303 bin lira destek ödemesi
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Üreticiye, 1 milyar 469 milyon 303 bin lira destek ödemesi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 469 milyon 303 bin lira ödeme yapacaklarını duyurdu.

Üreticiye, 1 milyar 469 milyon 303 bin lira destek ödemesi
19.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:28

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 469 milyon 303 bin lira ödeme yapacaklarını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, yazılı açıklamasında, yağlı tohumlu bitkiler desteği ile tarımsal sulama elektrik desteği ödemelerinin bugün başlayacağını belirterek, "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 50 bin 629 üreticimize 1 milyar 434 milyon lira ödeyeceğiz. Tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız. Böylece 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen toplam destekleme tutarı 15,2 milyar TL'ye ulaşarak; 22 milyar TL tarımsal destekleme bütçesinin yüzde 69,5'lik kısmı ödenmiş olacak" ifadesini kullandı. Bakan Pakdemirli, toplamda ödenecek 1 milyar 469 milyon 303 bin liranın, TC kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerin hesabına aktarılacağını da belirtti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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