Üreticisinin 7 ay boyunca gözü gibi baktığı "Balıkesir sarımsağı"nda hasat başladı
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Üreticisinin 7 ay boyunca gözü gibi baktığı "Balıkesir sarımsağı"nda hasat başladı

Üreticisinin 7 ay boyunca gözü gibi baktığı 'Balıkesir sarımsağı'nda hasat başladı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 5 kırsal mahallede üretilen, rengi ve tadıyla diğer çeşitlerden ayrılan "Balıkesir sarımsağı"nda hasat mevsimi başladı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 5 kırsal mahallede üretilen, rengi ve tadıyla diğer çeşitlerden ayrılan "Balıkesir sarımsağı"nda hasat mevsimi başladı.

Cinge, Pamukçu, Aslıhantepecik, Taşpınar ve Bozen mahallelerinde geçen yıl ekim ayında 7-8 bin dönüm alana dikilen sarımsaklar yaklaşık 7 ay tarlada kaldıktan sonra bugünlerde sökülüyor.

Temizlenerek demet haline getirilerek bölgeye gelen tüccarlara satılan sarımsaklar, kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Süzlek yapıya sahip toprakta yetişen, kendine özgü beyazlığı, tatlı olmasıyla bilinen Balıkesir sarımsağı yılda yaklaşık 10 bin ton üretiliyor.

Cinge Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Naci Aslantekin, AA muhabirine, bölgede yaklaşık 150 yıldır sarımsak üretildiğini bildiklerini söyledi.

Mahalle halkının geçimini bu işten sağladığını belirten Aslantekin, "Sarımsağımızın özelliği; nefaseti, aroması yüksek bir üründür. Sarımsağımızı çerez gibi elinizde yiyebilirsiniz, çok lezzetlidir." dedi.

Geçen yıl toptan kilogramı 17-20 lira olan ürünün kendilerini memnun ettiğini dile getiren Aslantekin, bu sene fiyatların henüz belli olmadığını aktardı.

"Sarımsağımızın kalitesi çok güzel ama pek tanınmadığı için bilinmiyor"

Cinge Mahallesi Muhtarı Ali Kılınç da bölgede üretilen sarımsağın aromasının çok güzel olduğunu vurguladı.

Ürünü yetiştirmenin zorluklarına değinen Kılınç, şöyle devam etti:

"Sarımsağın işçiliği çoktur, sarımsağımıza çocuk bakar gibi bakıyoruz. Çapası, ilaçlaması olması gerekiyor. Bunları çok güzel yaptığımız için mayıs ayına kadar bakımı sürer. Mayıs ayında da söküme başlarız. Söktükten sonra sarımsağımızı tarladan kaldırıp sergiye getiririz. Burada temizlenir, bağlanır."

Üreticilerden Rafet Engin ise sarımsak üretimini dedesinden öğrendiğini ve bu işi yaptığını belirtti.

Bu sene üretimden çok memnun olduğunu kaydeden Engin, "10-12 dönüm ektim. Dönümüne 1,5 ton sarımsak alırız diye tahmin ediyorum. Sarımsağımızın kalitesi çok güzel ama pek tanınmadığı için bilinmiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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