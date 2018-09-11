Üreticisine Karşı Dava Açmaya Çağıran Televizyon

ABD'de Vizio Smart televizyon modeline sahip kişiler ekranlarında Vizio şirketine dava açmaları gerektiği yönünde bir mesajla karşılaşabilirler.

ABD piyasasının lider televizyon markalarından California menşeili Vizio, 2015 yılında pek çok kullancının verilerini alarak reklamcılara aktarmıştı.

Televizyon, sahiplerinin izleme alışkanlıklarını kaydediyor daha sonra bunu veri simsarlarına satıyordu.

Şirket ABD'nin ticaret denetim kurrumu Federal Ticaret Komisyonu ile anlaşmaya giderek 2.2 milyon dolar ceza ödemişti ve bu uygulumayı durdurma sözü vermişti. Buna karşın milyonlarca müşteri şirkete toplu dava açabilir.

Vizio etkilenen müşterileri ekranda çıkan bir mesajla doğrudan bilgilendirmek zorunda kalabilir.

Mesajda süreçteki yasal adımlar ve sürece nasıl dahil olunabildiğine yönelik bilgiler yer alacak. Yaklaşık 11 milyon kişi etkilendi

Eğer dava başarılı olursa zarar gören müşteriler tazminat alacak.

ABD yasalarına göre toplu davalarda ihbarlar en etkili biçimde iletilebilmeli.

Genel olarak bu e-posta, mektup ya da reklam yoluyla olabilir. Ancak avukatlar Vizio televizyonu internete bağlı olduğu için ekranda görülebilecek bir mesajın da etkili olabileceğini düşünüyor.

Mesajın yasal standartları karşıladığından emin olunduktan sonra müşterilere gönderilecek.

Vakadan yaklaşık 11 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.