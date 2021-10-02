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ÜRETİCİMİZİ KORUYAN, TÜKETİCİMİZİ KOLLAYAN POLİTİKALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

Habermetre - Haberler | Toplum
ÜRETİCİMİZİ KORUYAN, TÜKETİCİMİZİ KOLLAYAN POLİTİKALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

?Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Çanakkale'de bu yıl 15'incisi düzenlenen Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katıldı.

ÇANAKKALE (Habermetre) - ?

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Çanakkale'de bu yıl 15'incisi düzenlenen Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katıldı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin tarım alanı bakımından dünyada 31'inci sırada olmasına rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk on içinde yer aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında tarımsal destekler ve etkin müdahale alımlarının uygulanmaya başladığını belirten Bakan Pakdemirli, son 3 yılda tarımsal desteklerin yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkarıldığını vurguladı.

Küresel iklim değişikliği ve salgın sürecinin tarım ve gıda piyasalarını ciddi anlamda etkilediğine dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Başta gübre, yem ve enerji olmak üzere birçok emtiada dünya fiyatları her geçen gün artış gösteriyor. Çiftçi kardeşlerim, maliyetlerdeki artıştan endişe etmeyin, gönüllerinizi ferah tutun ve tohumu toprakla buluşturmaya devam edin. Çiftçimizin, yani sizlerin alın teri karşılıksız kalmayacak, mahsulleriniz maliyetlerinin üzerinde değer bulacak. Tarımsal destekler yanında uyguladığımız alım fiyatları ile hamdolsun her zaman çiftçimizin yanında olduk. Üreticimizi koruyan, tüketicimizi kollayan politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tabii bu makro gelişmelerin arkasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği hızlı karar alma ve etkin uygulama anlayışının olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. "

ELEKTRİKLİ TRAKTÖRDE SERİ ÜRETİM HAZIRLIĞI

Tarımsal alanda verilen desteklerle tarım sektörünün son 12 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü, bu yılın ilk 6 ayında da ortalama yüzde 4, 7 büyümeyle ekonomiye güç kattığını ifade eden Pakdemirli, tarımsal hasılanın geçen yıl 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını kaydetti.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın en büyük ve güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına sahip ülkesi olduğuna vurgu yapan Bakan Pakdemirli, şunları belirtti:

"Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörünü seri üretime hazır hale getirdik. 105 beygir gücünde, 45 ila 55 dakika arası yüzde 100 şarj olabilen ve 8 kat daha az yakıt tüketimi ile çiftçilerimizin maliyetleri yüzde 95 düşürecek olan elektrikli traktörümüzün inşallah seri üretimine önümüzdeki yılın ocak ayında başlıyoruz.

Önümüzdeki hafta lansmanını yapacağımız Elektronik Hayvan Takip Sistemimiz yani diğer adıyla Elektronik Küpe ülkemizin milli sermaye ve milli Ar-Ge ile geliştirilen ilk hayvan takip sistemi. Sistem sayesinde büyükbaş hayvanların takipleri, sanal karantina, kızgınlık dönemleri ve beslenme yapıları yakından takip edilecek. Böylece hayvancılıkta BİG DATA'ya ulaşmış olacağız. "

Bakan Pakdemirli, konuşmasında Çanakkale'de tarıma son 19 yılda 13, 8 milyar lira destek ve yatırım yaptıklarını, kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise 200 milyon lira hibe ödendiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler fuarın açılış kurdelesini kesti.

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