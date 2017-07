Üreticilerin Sulama Göletinde Sızıntı Tedirginliği

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde 2 bin dönüm araziyi sulayabilecek kapasitede inşa edilen Örenli Köyü göletinden arazilere su aktarılan borulardaki sızıntı, üreticileri tedirgin etti. Bazı üreticiler, ilerleyen günlerde yaşanabilecek su sıkıntısı nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, çözüm bulunmasını istedi.



Bayramiç ilçe merkezine 3 kilometre mesafede, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2006'da ihale edilen ve 2010'da tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Örenli Köyü göletinde, araziye su aktaran borularda son dönemde yaşanan su sızıntısı, bölgedeki üreticileri tedirgin etmeye başladı. Su sızıntısı nedeniyle ortalama 2 bin dönüm arazide sulama yapılması gerekirken, şu ana kadar 700 dönüm arazide sulama yapılabilmesi sıkıntısının ortaya çıktığı belirtildi. Gölette su seviyesinin azalmasıyla sıkıntı yaşayan üreticiler, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.



Bölgede arazisi bulunan 62 yaşındaki Nevi Bozkurt, "Her yıl aynı kabusu yaşıyoruz. Mağduriyetlerimiz her yıl artıyor. Sulama göletinde bulunan sulama tesisatında yaşanan arızalardan bıktık. Bir an önce sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Bu yıl ektiğim ürünler var. Yaşanan bu sıkıntı nedeniyle sulama sezonunu geçirebileceğime inanmıyorum" dedi.



