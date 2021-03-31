Üreticilerin sorunları konuşuldu
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Üreticilerin sorunları konuşuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Üreticilerin sorunları konuşuldu

Tekirdağ'ın Malkara ve Çorlu ilçelerinde üreticilere yönelik toplantılar düzenlendi.

Tekirdağ'ın Malkara ve Çorlu ilçelerinde üreticilere yönelik toplantılar düzenlendi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Çorlu ve Malkara ilçelerinde üreticilerle bir araya geldi. Düzenlenen toplantılara, çok sayıda üretici katıldı. Yapılan toplantıda, tarımın genel konularının yanı sıra, son dönemde İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri, hububatta soğuk zararı, tohum seçimi, ekim dönemi, tarımsal destekleme ödemeleri, parsel verim atamaları, DİTAP Projesi ve genel hayvancılık konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Öcal açıklamasında, "Korona virüs salgınından dolayı mahalle ziyaretlerine kısmen ara verildiğini, ancak gerekli tedbirlerin alınmasıyla toplantılara devam edileceğini ifade ettikten sonra 'Pandemiyle tarımsal üretim en önemli ve öncelikli konu haline gelmiştir, sizlerin sorunlarını ilk ağızdan dinlemek, elimizden geldiğince çözüme kavuşturmak istiyoruz, bu konuda her zaman telefonlarımız açık, ilçe müdürlüklerimize veya bizlere ulaşabilirsiniz" diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Toplantı, karşılıklı soru ve cevapların ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ

Üreticilerin sorunları konuşuldu
Üreticilerin sorunları konuşuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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