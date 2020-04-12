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Erdemli, Mersin, Ekonomi

Üreticilerin korona endişesi

Mersin'in Erdemli ilçesinde domates üreticileri korona virüs dolayısıyla gelecek ekim ve dikim sezonu için planlama yapamamaktan endişeli. Üreticiler korona belasından bir an önce kurtulmayı ve ihracatın başlamasını ümit ettiklerini söyledi.

12.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:05
Üreticilerin korona endişesi

Mersin'in Erdemli ilçesinde domates üreticileri korona virüs dolayısıyla gelecek ekim ve dikim sezonu için planlama yapamamaktan endişeli. Üreticiler korona belasından bir an önce kurtulmayı ve ihracatın başlamasını ümit ettiklerini söyledi.

İlçeye bağlı Karakeşli Mahallesi'nde örtü altında domates yetiştiriciliği yapan Abdullah Keskin, "İşçi bulmada sıkıntılar yaşıyoruz, o ayrı bir dert. İhracatın bir an evvel açılması, yetkililerden ricamızdır. Yayla sezonumuz başlayacak, yeni dikim yapacağız ancak sonunu bilemiyoruz" dedi.

"Bazı firmalar fide siparişi bile almıyor"

Geleceğe dair planlama yapamadıklarını da aktaran Keskin, "Hiçbir planlamamız yok, fide siparişi bile veremiyoruz. Fide siparişi almıyorlar. Fide yetiştiren bazı firmalar siparişleri kabul etmiyor. Herhangi bir planlama da yapamıyoruz, çünkü önümüzü göremiyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz" diye konuştu.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ise ilçede ikinci ekim denilen yazlık domates hasadına başlandığını söyledi. Şahin, "Çiftçilerimizin temennisi ve talebi domates ihracatının önünün açılması. Domates bilindiği gibi sofraların vazgeçilmezi. Ancak tüketimin azlığından dolayı çiftçilerimiz bundan çok büyük etkilendi. Korona virüs bir an önce biter, ihracat da açılır ve üretici emeğinin karışılığını alır diyorum" şeklinde konuştu.

İlçedeki sebze meyve halinde ise domates fiyatları 2 lira ile 2.5 lira seviyesinde seyrediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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